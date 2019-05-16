Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»РБК 14:58
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Сообщение опубликовано на сайте министерства.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество
Пригожин считает победу дочери Алсу законной
Обновлено в 09:09
Футбол
РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и Ильиным
Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после ответного матча полуфинала Кубка России по футболу между «Арсеналом» из Тулы и екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 13:47
Музыка
В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019»
Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:21
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу «Голос»
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров призвал относиться к скандалу вокруг шоу "поспокойнее".
Обновлено в 10:25
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Происшествия
На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном
Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Общество
Названы директора российских музеев с самым высоким доходом
Замыкает тройку самых высокооплачиваемых глав российских музеев генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено вчера в 11:50
Космос
Ученые рассказали о влиянии космоса на здоровье астронавтов
Специалисты провели исследование в ходе которого рассказали о влиянии космоса на здоровье астронавтов.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Футбол
Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию», если решит покинуть «Байер»
Согласно информации источника, полузащитник "Байера" Юлиан Брандт присоединится к дортмундской "Боруссии", если летом решит покинуть леверкузенский коллектив.
Обновлено в 14:59
Авто
Nissan X-Trail стал лидером вторичного рынка SUV в Москве
Самым продаваемым SUV на вторичном авторынке столицы Nissan X-Trail, нашедший за это время 561 нового владельца.
Обновлено в 13:57
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Здоровье
Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов
Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Общество
Сельского учителя литературы уволили за Ктулху
Уральская прокуратура — про Николая Летина, учителя русского языка и литературы из общеобразовательной школы села Нижняя Санарка, который был уволен со скандалом, прогремевшим на всю страну.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Театры
Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета
Обновлено в 10:33
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Культура
Ирину Алферову возмутили претензии Голливуда к Алену Делону
Обновлено в 07:16
Космос
Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты
Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 11:16