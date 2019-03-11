Политика
США ввели санкции против российско-венесуэльского банкаГазета.Ru 10:39
Отмечается, что санкции против банка были введены из-за его связи с венесуэльской нефтегазовой монополией PDVSA - против нее США ввели санкции в конце января нынешнего года. Россия и Венесуэла договорились о создании "Еврофинанс Моснарбанка" для финансирования совместных проектов в 2009 году.
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Общество
Глава ФАС заявил о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХ
Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
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Василий Лановой госпитализирован
Легенда отечественного кино чувствует себя хорошо. Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован в одну из ведомственных клиник.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Экспертиза не нашли криминального следа в смерти Игоря Малашенко
Токсикологическая экспертиза не выявила ничего подозрительного в смерти сооснователя НТВ и политтехнолога Игоря Малашенко.
Обновлено в 10:18
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Культура
Актер Назаров опроверг сообщения о своей госпитализации
Обновлено в 10:25
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав
Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Ранившего российского военнослужащего жителя задержали в Армении
В Армении задержали местного жителя, который подозревается в нанесении ножевого ранения военнослужащему 102-й российской военной базы в городе Гюмри.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
США начали изучать возможности создания ракет, запрещенных ДРСМД
В американском Госдепе заявили, что после приостановки участия страны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенные Штаты занялись изучением возможности создания запрещенных договором ракет.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Порвавший картину Репина в Третьяковке объяснил свой поступок
Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих.
Обновлено в 08:15
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли Канаду и вышли в финал Универсиады
Мужская сборная России по хоккею примет участие в финале Универсиады в Красноярске. В полуфинале наши победили Канаду со счетом 5:1.
Обновлено в 07:50
Общество
Сергея Зверева вызвали в полицию из-за пикета в защиту Байкала
Стилист, певец и парикмахер Сергей Зверев вызван в полицию для составления административного протокола за нарушение правил проведения митингов.
Обновлено в 10:00
Политика
Порошенко пообещал украинцам снижение уровня бедности
Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Житомирскую область назвал бедность тем «врагом», который мешает стране интегрироваться в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО), сообщает 11 марта издание «Украинские новости».
Обновлено в 09:55
Происшествия
Поврежденный дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания
Поврежденный взрывом газа жилой дом по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске признан пригодным для проживания.
Обновлено в 09:55
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Футбол
Черчесов объяснил вызов Беляева в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать в национальную команду защитников Максима Беляева и Фёдора Кудряшова.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Экс-главу банка «Открытие» заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд в понедельник заочно заключил под стражу экс-руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича по обвинению в растрате 34 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:30
Общество
В Нижнем Новгороде на Масленицу блины кидали прямо в толпу
В Сети появилось видео с празднования Масленицы в Нижнем Новгороде. Как видно на кадрах, блины кидали в толпу со второго этажа дома.
Обновлено в 09:38
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
Крымские музеи выступили с официальным заявлением перед началом слушаний в апелляционном суде Амстердама, по итогам которых может быть принято решение о судьбе уникальной коллекции скифского золота.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Российская актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой.
Обновлено в 07:38
Спорт
ИААФ вновь продлила отстранение ВФЛА
Обновлено в 07:57
Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Экономика
Visa подтвердила повышение предельной суммы для покупок без ПИН-кода
«С 13 апреля 2019 года банки — участники платёжной системы Visа в России могут не запрашивать ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам Visa на сумму, не превышающую 3 тыс. рублей», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:23
Культура
Михаил Шац возвращается на телевидение
Обновлено в 02:00
Политика
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Футбол
СМИ: «Реал» в понедельник объявит о возвращении Зидана
Испанский футбольный клуб "Реал" в понедельник объявит о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, информирует Marca со ссылкой на телепередачу Jugones канала La Sexta.
Обновлено в 10:34