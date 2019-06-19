Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»РИА Новости вчера в 14:25
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
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США ввели санкции против кредитной организации «Русское финансовое общество»
Коммерсантъвчера в 15:42
Минфин США ввел санкции против «Русского финансового общества» за связи с Северной Кореей
Новая газетавчера в 14:07
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Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Общество
100 баллов за ЕГЭ получили 26 выпускников из Марий Эл
Выпускники Марий Эл в основной период написали Единый государственный экзамен по 7 предметам.
Обновлено в 00:32
Политика
Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20
Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обновлено вчера в 13:06
Музыка
Ургант и Розенбаум спели под гитару в петербургском дворе
В Петербурге проходят съемки шоу В Санкт-Петербурге в одном из дворов недалеко от станции метро "Чернышевская" заметили Ивана Урганта.
Обновлено в 01:15
Кино
Первый трейлер «Серебряных коньков» Михалкова появился в Сети
Обновлено в 01:19
Здоровье
В Кузбассе построят новый реабилитационный центр
Сотрудничество предполагает взаимодействие в проектировании и строительстве «под ключ» модульного реабилитационного центра на базе Новокузнецкой городской клинической больницы №1 и отделения кардиологии и реабилитации Кемеровского областного клинического кардиодиспансера.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Похищенную бегунью нашли в лесу под Новосибирском
Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.
Обновлено в 00:40
Космос
«Роскосмос» презентовал во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Аппарат на базе новой платформы «Сапсан» представил «Роскосмос» на международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже в аэропорту Франции.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Уральские бизнесмены 10 лет работают в здании, которое официально не достроено. Они написали Путину
120 собственников коммерческих помещений в жилом доме на Хохрякова, 72 написали обращение на прямую линию к Владимиру Путину.
Обновлено в 02:05
Политика
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.
Обновлено в 02:20
Общество
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН
Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 18:59
Транспорт
В Москве на два дня перекроют Ильинку из-за благоустройства
Как уточнили в столичном департаменте капитального ремонта, в рамках комплексного благоустройства будет обустроена кабельная канализация и проложены сети водостока.
Обновлено в 02:18
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Здоровье
Областной статус получит детская городская больница Череповца
Вторая детская областная больница появится на Вологодчине. Такой статус присвоят детской городской больнице Череповца.
Обновлено в 02:39
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Футбол
Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки
Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии.
Обновлено в 02:27
Политика
WP узнала о связи бойфренда Бутиной с замгоссекретаря США
Замгоссекретаря США Андреа Томпсон состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом россиянки Марии Бутиной.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
В Тюменской области появится единый архив цифровых медицинских изображений
В Тюменской области на заседании регионального правительства под председателем губернатора Александра Моора обсудили создание единого архива цифровых медицинских изображений.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Температура в Москве приблизится к рекордным значениям 1956 года
Температура воздуха в Москве в четверг, 20 июня, приблизится к показателю +31,1 градуса — такой рекорд дня наблюдался в 1956 году.
Обновлено в 02:02
Транспорт
В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве на дорогах общего пользования началось тестирование беспилотных автомобилей, сообщили «Известиям» в среду, 19 июня, несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04