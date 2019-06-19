Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»РИА Новости вчера в 14:25
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
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США ввели санкции против кредитной организации «Русское финансовое общество»
Коммерсантъвчера в 15:42
Минфин США ввел санкции против «Русского финансового общества» за связи с Северной Кореей
Новая газетавчера в 14:07
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:22, Вашингтон
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено вчера в 00:58
Экономика
Минтруд поддерживает идею увеличения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко поддержал идею экспертов по повышению пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое сейчас выплачивается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица.
Обновлено вчера в 23:12
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе
Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Алексей Сахнин о том, как капитализм выталкивает людей на нетворческую работу
Даже в "социальной" Швеции парламент разрешил создавать целый кластер "простых работ" (enkla jobb) - лифтеров, чистильщиков обуви, швейцаров.
Обновлено в 01:08
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 13:34
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17
Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено вчера в 14:40
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе на саммите G20 в Японии.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Авто
В России отзывают около 200 автомобилей Chevrolet Camaro и Corvette
Обновлено вчера в 15:01
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Родители Началовой сделали заявление о возведении храма в ее честь
Стала известна реакция родителей Юлии Началовой на новость о возведении храма в честь Юлии Началовой.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Британца высадили из самолета из-за смертельной аллергии на орехи
Британского туриста высадили из самолета после того, как он сообщил, что страдает смертельно опасной аллергией на орехи.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Россияне в апреле стали брать меньше микрозаймов
Микрофинансовые организации (МФО) в апреле сократили выдачи займов россиянам на 7,5%, до 1,37 миллиона штук, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 добрались до России
В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Появилась информация о задержании главы Пушкинского района
К главе Евгению Жиркову, возглавившему муниципалитет в феврале, наведались сотрудники ФСБ и, как сообщает ряд медиа, задержали.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Депутат Рады Бойко объяснил свой визит в Россию
Украинский депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко рассказал, зачем он ездил в РФ.
Обновлено в 00:20
Наука
Антидепрессанты снизили восприимчивость к чужой боли
Способность к эмпатии не пропадает при депрессии, но умение сопереживать чужой боли может нарушиться при приеме антидепрессантов.
Обновлено вчера в 12:43
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29