Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»РИА Новости 14:25

США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
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США ввели санкции против кредитной организации «Русское финансовое общество»

Коммерсантъ15:42

США внесли в список санкций ООО «Русское финансовое общество»

ТАСС15:23

Минфин США ввел санкции против «Русского финансового общества» за связи с Северной Кореей

Новая газета14:07

США внесли в санкционные списки НКО «Русское финансовое общество»

RT на русском14:18

«Русское финансовое общество» ответило на включение в санкционный список

РБК15:17

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

РИА Новости14:25

США вводят санкции против российской компании «Русское финансовое общество»

Эхо Москвы14:03
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
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Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
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Почему отношение к инженерной безопасности пора изменить

Можно вспомнить, как долго делали подземный переход на площади Лядова.
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Егор Крид после ухода из Black Star заключил контракт с Warner Music

Егор Крид после ухода из Black Star заключил контракт с Warner Music Сегодня же стало известно, что Егор Крид заключил эксклюзивное дистрибьюционное соглашение с лейблом Warner Music Rиssіа.
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Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

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Экономика

Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон

Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
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Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
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Транспорт

Новые вагоны получит метро Петербурга

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Метро в Санкт-Петербурге активно развивается в последние годы, появились новые станции и новые линии, начинают появляться и современные составы с максимальным комфортом для пассажиров.
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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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Происшествия

Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров

Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
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Экономика

В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу Тищенко

Напомним, накануне суд американского штата Юта приговорил Олега Тищенко к одному году тюрьмы по обвинению в покупке документации к американскому истребителю F-16 в нарушение законов США.
Обновлено в 20:16
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Андре Шюррле может продолжить карьеру в России

Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.
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Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
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Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»

В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.
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Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
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Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал телеведущему Андрею Малахову первое интервью после отравления, рассказав о самочувствии и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Армия и оружие

Сирия попросила помощь у Китая в борьбе с террористами

По словам главы МИД Сирии, Китай не намерен непосредственно вмешиваться в ход борьбы с боевиками, но согласен оказывать помощь в восстановлении разрушенных объектов.
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Шоу-бизнес

Родители Началовой отреагировали на слухи о строительстве храма в честь певицы

Пиар-директор покойной Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о реакции родителей певицы на слухи о строительстве храма в ее честь.
Обновлено в 19:45
Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
Наука

Два йогурта в неделю снижают риск рака кишечника

Обновлено в 05:58
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала танец с голым животом и приспущенными джинсами

Очередной ролик носит ностальгический характер. В нем 18-летняя участница проекта «Дом-2» отплясывает на веранде под песню Бритни Спирс.
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В США сошел с рельсов поезд с оружием

Обновлено в 15:47
Здоровье

Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам

В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
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Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры

Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
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Технологии

Nikkei: Apple хочет перенести часть производств из Китая

Американская компания Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.
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