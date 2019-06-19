Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»РИА Новости 14:25
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Армия и оружие
Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом
Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.
Обновлено в 15:36
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
Политика
Как погиб депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Здоровье
Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом
Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.
Обновлено в 07:58
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Шюррле может продолжить карьеру в России
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России.
Обновлено в 10:27
Общество
Школы хотят собирать данные о соцсетях учеников и их родителей
В проекте есть анкеты для обучающихся, их родителей и учителей, в них планируется вносить информацию о страницах в соцсетях, водительских правах и загранпаспортах, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на документ.
Обновлено в 02:47
Экономика
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Бизнесмена Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус удивила поклонников новым образом
Известная актриса Кристина Асмус удивила поклонников непривычной фотографией в социальной сети. Фанаты не узнали артистку в новом образе.
Обновлено в 11:20
Кино
Хабенский снимется в фильме про любовный треугольник
Режиссер добавила, что два исполнителя главных ролей уже найдены - это Константин Хабенский и Виктория Исакова.
Обновлено в 04:33
Общество
Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Киркоров опубликовал кадры жесткой посадки своего самолета
Певец Филипп Киркоров показал жесткую посадку своего самолета S7 в Домодедово.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером
Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено в 14:17
Общество
Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад
Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Политика
Госдума разрешила выращивать мак и коноплю в медицинских целях
В Госдуме 19 июня приняли закон, который разрешает выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.
Обновлено в 08:22