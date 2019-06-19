Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»РИА Новости 14:25

США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
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США ввели санкции против кредитной организации «Русское финансовое общество»

Коммерсантъ15:42

США вводят санкции против российской компании «Русское финансовое общество»

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США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

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США внесли в санкционные списки НКО «Русское финансовое общество»

RT на русском14:18

«Русское финансовое общество» ответило на включение в санкционный список

РБК15:17

Минфин США ввел санкции против «Русского финансового общества» за связи с Северной Кореей

Новая газета14:07

США внесли в список санкций ООО «Русское финансовое общество»

ТАСС15:23
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
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Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом

Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.
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Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
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Политика

Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
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Как погиб депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

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Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
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Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

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Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.
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Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Шюррле может продолжить карьеру в России

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России.
Обновлено в 10:27
Общество

Школы хотят собирать данные о соцсетях учеников и их родителей

В проекте есть анкеты для обучающихся, их родителей и учителей, в них планируется вносить информацию о страницах в соцсетях, водительских правах и загранпаспортах, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на документ.
Обновлено в 02:47
Экономика

Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате

Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
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Распространивший неэтичное видео катастрофы SSJ100 полицейский уволен

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Футбол

«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара

"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
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Происшествия

Бизнесмена Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус удивила поклонников новым образом

Известная актриса Кристина Асмус удивила поклонников непривычной фотографией в социальной сети. Фанаты не узнали артистку в новом образе.
Обновлено в 11:20
Кино

Хабенский снимется в фильме про любовный треугольник

Режиссер добавила, что два исполнителя главных ролей уже найдены - это Константин Хабенский и Виктория Исакова.
Обновлено в 04:33
Наука

Новое устройство в реальном времени очищает кровь от раковых клеток

Обновлено в 15:03
Общество

Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Киркоров опубликовал кадры жесткой посадки своего самолета

Певец Филипп Киркоров показал жесткую посадку своего самолета S7 в Домодедово.
Обновлено в 04:34
Футбол

«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером

Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено в 14:17
Общество

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
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Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
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Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

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Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
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Культура

Студия «Квартал 95» объявила кастинг на роль президента Украины

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Политика

Госдума разрешила выращивать мак и коноплю в медицинских целях

В Госдуме 19 июня приняли закон, который разрешает выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.
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