Политика

США ввели санкции против нескольких российских организацийThe Moscow Post вчера в 10:55

По его данным, санкционные ограничения были введены в отношении конструкторского бюро, учебного центра в Гатчине и Московского завода "Авангард". Решение о применении ограничительных мер вступило в силу еще 14 мая. Также в списке фигурирует ряд китайских и сирийских юридических компаний.
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США ввели санкции против трёх российских организаций

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Под новые санкции США попали два предприятия и учебный центр из РФ

BFM.ruвчера в 10:37
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Происшествия

Два автомобиля загорелись в Кемерове после серьезного ДТП

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Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром

В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
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Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
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Из-за подмыва пород и дорожного покрытия, во дворе образовался провал. И в это яму с кипятком провалилась иномарка.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Кассовый сбор: Росстат обновит систему расчета инфляции в 2020 году

В I квартале 2020 года Росстат подготовит проект перехода на автоматизированную систему сбора данных для расчета инфляции, сообщил «Известиям» Павел Малков.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Порошенко обвинили на Украине в госизмене

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
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На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

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Боевики обстреляли город Скальбия в сирийской провинции Хама

Сирийские боевики обстреляли из систем залпового огня город Скальбия и его окрестности.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие

Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны

Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
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Обновлено вчера в 09:22
Футбол

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем

«Ювентус» возобновил работу по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Обновлено вчера в 13:45
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Алена Водонаева объяснила, почему мужчины «ходят налево»

Обновлено вчера в 22:32
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На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

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Модель Toyota Granvia будет возрождена.
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Армия и оружие

CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400

Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
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Волгоградцам напомнили, как действуют новые правила диспансеризации

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Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

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Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
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Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

В понедельник, 20 мая, в пригороде Оренбурга были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
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Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде»

Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.
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Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
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Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
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Гаджеты

Россияне стали распродавать смартфоны Huawei

Россияне стали массового продавать смартфоны Huawei после скандала, в который попала китайская фирма.
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Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи

Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено 20 мая в 11:05
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