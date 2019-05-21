Политика
США ввели санкции против нескольких российских организацийThe Moscow Post вчера в 10:55
По его данным, санкционные ограничения были введены в отношении конструкторского бюро, учебного центра в Гатчине и Московского завода "Авангард". Решение о применении ограничительных мер вступило в силу еще 14 мая. Также в списке фигурирует ряд китайских и сирийских юридических компаний.
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США внесли в санкционный список два оборонных предприятия и учебный центр из России
Коммерсантъвчера в 10:50
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На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
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Боевики обстреляли город Скальбия в сирийской провинции Хама
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Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
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«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем
«Ювентус» возобновил работу по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
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Алена Водонаева объяснила, почему мужчины «ходят налево»
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Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400
Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье
Власти Крыма намерены привлечь инвесторов для работы с санаториями льготными кредитами
Инвесторы будут заинтересованы в работе с крымскими санаториями на условиях государственно-частного партнерства, если удастся создать для них более выгодные меры поддержки - например, ввести льготное кредитование под 3,5%, возможность которого сейчас обсуждается, считает председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 11:19
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Волгоградцам напомнили, как действуют новые правила диспансеризации
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Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
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В понедельник, 20 мая, в пригороде Оренбурга были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
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Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде»
Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
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Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
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Россияне стали распродавать смартфоны Huawei
Россияне стали массового продавать смартфоны Huawei после скандала, в который попала китайская фирма.
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Космос
Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи
Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
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