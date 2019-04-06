Политика
США ввели новые санкции против ВенесуэлыРЕН ТВ вчера в 23:36
В пятницу в санкционный список попали две компании из нефтяного сектора и одно принадлежащее им судно, перевозившее нефть из Балеварианской Республики на Кубу, а также 34 корабля венесуэльской компании PDVSA.
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Общество
В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ГИБДД усложнит экзамен на водительские права.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля
Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:02
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ
Обновлено вчера в 16:51
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Обновлено вчера в 14:54
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Наука
Киберфермерство: машинное обучение подскажет, как улучшить вкус растений
Специалисты из Медиа-лаборатории при Массачусетском технологическом институте (MIT Media Lab) дают нестандартный ответ: алгоритмы машинного обучения.
Обновлено 04 апреля в 09:35
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено вчера в 13:09
Политика
В США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро
Арест американской марионетки Хуана Гуйдо, провозгласившего себя «временным президентом Венесуэлы», станет «последней ошибкой» законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома США.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Наука
Ученые доказали, что алкоголь разрушает мозг в течение шести недель
Международная команда ученых из Испании, Германии и Италии выяснила, что даже на шестой неделе после отказа от алкоголя он разрушает клетки мозга, пишет газета «Известия».
Обновлено в 01:43
Политика
Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии
Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:03
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено 04 апреля в 18:50
Футбол
Инсайдеры сообщают, что Эден Азар переходит в «Реал»
Еще недавно ведущий полузащитник футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар опровергал даже факт переговоров с представителями мадридского "Реала".
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено 04 апреля в 04:59
Политика
Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 22:13
Космос
Без тайн и загадок: Египетские круги на полях
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Сын Децла не пришел получить награду премии «Жара» за покойного отца
Позже Александр Толмацкий в своем Instagram-аккаунте обнародовал пост, показав фото награды покойного сына и выразив сожаление по поводу отсутствия на премии «Жара» внука.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
России надо готовиться к войне
Цель «горячей» локальной войны с Россией состоит в том, чтобы нанести ей поражение и резко ослабить или расчленить российское государство без использования стратегических ядерных вооружений, но с использованием новейших военных технологий, высокоточного и тактического ядерного оружия «малой мощности».
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
Президент «Атлетико» оценил шансы Гризманна покинуть клуб
Президент "Атлетико" Энрике Сересо оценил шансы Антуана Гризманна покинуть мадридский клуб.
Обновлено вчера в 08:34
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Михаил Боярский считал, что из его детей «ни черта не получится»
Артист рассказал, что много лет назад его время от времени посещала мысль о том, что из детей «ни черта не получится», а вот супруге он всегда был благодарен за то, что посвятила себя семье.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24
Здоровье
В РФ начнут готовить специалистов по медицинской реабилитации
В Министерстве здравоохранения сообщили о том, что с 2020 года в Российской Федерации появится новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Наука
Останки древнего четвероногого кита нашли в Перу
В Перу обнаружили останки четвероного кита, который жил 42,6 млн лет назад.
Обновлено вчера в 12:04