Политика
Аргументы и ФактыСША ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Отмечается, что в санкционный список также был внесен капитан этого судна Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер сообщила, что Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, ранее задержанный властями Гибралтара, передает ТАСС.
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«Такие судна, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», — сообщается на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 19:30
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