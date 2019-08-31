Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСША ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1

Отмечается, что в санкционный список также был внесен капитан этого судна Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер сообщила, что Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, ранее задержанный властями Гибралтара, передает ТАСС.
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с чего всё началось
«Такие судна, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», — сообщается
 на сайте ведомства.
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