Политика

США ввели санкции против главы МИД ИранаРИА Новости 16:33

В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана. Власти исламской республики отвергают обвинения в поддержке терроризма и требуют прекратить от США вмешиваться в ситуацию в стране.
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Иранский дипломат и государственный деятель. Действующий Министр иностранных дел Ирана с 15 августа 2013 года.
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