В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана. Власти исламской республики отвергают обвинения в поддержке терроризма и требуют прекратить от США вмешиваться в ситуацию в стране.

Шоу-бизнес Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.

Шоу-бизнес Принц Гарри рассказал, сколько детей хочет от Меган Маркл Принц Гарри рассказал о своих дальнейших семейных планах и ответил на вопрос, сколько детей хочет иметь от своей супруги, бывшей американской актрисы Меган Маркл.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Происшествия Бывшему главе Audi предъявили обвинения по делу о «дизельном скандале» Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему главе Audi (входит в структуру Volkswagen) Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом».

Музыка Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.

Политика Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании заключить с РФ сделку по вопросу контроля над вооружениями.

Футбол Определились все пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ Сегодня состоялись матчи 2-го квалификационного матча Лиги чемпионов. По их итогам определились пары 3-го квалификационного раунда.

Экономика «Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).

Баскетбол Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с «Химками» Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/2016 в составе "Кливленда" российский центровой Тимофей Мозгов подписал контракт с подмосковными "Химками".

Происшествия В Татарстане предотвратили теракт ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.

Политика Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2» Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Политика Медведев прибыл в Красноярск на совещание по лесным пожарам Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где проведет совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Экономика Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Гаджеты Ассортимент Antec пополнили блоки питания NeoECO Gold и NeoECO Classic Компания Antec объявила о выпуске двух новых серий блоков питания: NeoECO Gold и NeoECO Classic.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Общество Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.

Происшествия В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».

Армия и оружие Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.