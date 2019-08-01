Политика

США ввели санкции против главы МИД ИранаРИА Новости вчера в 16:33

В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана. Власти исламской республики отвергают обвинения в поддержке терроризма и требуют прекратить от США вмешиваться в ситуацию в стране.
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Новые санкции США вынудили Иран пойти на крайние меры

Московский Комсомолец09:51

Еврокомиссия продолжить сотрудничать с Джавадом Зарифом вопреки санкциям США

Известия07:35

США ввели санкции против главы МИД Ирана

Интерфаксвчера в 17:36

МИД Ирана считает санкции США против Зарифа признаком «страха и слабости» Вашингтона

ТАСС09:49

Президент Ирана назвал санкции США против главы МИД детскими

RT на русском09:00

Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

РБКвчера в 19:00

В МИД прокомментировали санкции США против Зарифа

РИА Новости09:22
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Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Гаджеты

Samsung Galaxy Watch Active 2 – дизайн и характеристики смарт-часов

Обновлено в 06:32
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из неоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Общество

В Сибири вызовут искусственные дожди, чтобы потушить лесные пожары

Обновлено в 06:44
Происшествия

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

Обновлено в 09:06
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Космос

В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету

Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube

Эпизод отечественного анимационного сериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс Каша» преодолел отметку в четыре миллиарда просмотров на YouTube и занимает четвертое место в списке 10 самых просматриваемых видео на этой платформе.
Обновлено в 04:45
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

Обновлено в 04:49
Происшествия

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика

Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию

Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Политика

МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 04:31
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество

Режим ЧС введен в лесах Якутии из-за пожаров

Обновлено в 09:02
Общество

Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года

Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

На Кольцевой линии метро решили достроить станцию «Суворовская»

Обновлено в 03:19
Политика

Германия отказалась платить репарации Польше

В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Политика

Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу

Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика

МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде

Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит", и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Политика

Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Политика

МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР

Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Путешествия

Новый короткий номер для туристов заработал в Москве

Новый короткий номер 122 для гостей Москвы стал работать с 1 августа.
Обновлено в 06:26
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Футбол

Штоффельсхаус: «Шюррле нужно быть в хорошей форме, чтобы проявить себя в России»

Бывший спортивный директор «Шальке» и московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал переход Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии» в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии

США в Сирии Соединенные Штаты и другие члены Совместной объединенной оперативной группы с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство" *, причем в Сирии действуют без согласия ее официальных властей.
Обновлено в 07:49
Наука

Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи

Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено вчера в 16:03
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Мохаммад Джавад Зариф
Иранский дипломат
Иранский дипломат и государственный деятель. Действующий Министр иностранных дел Ирана с 15 августа 2013 года.
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