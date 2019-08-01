Политика
США ввели санкции против главы МИД ИранаРИА Новости вчера в 16:33
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана. Власти исламской республики отвергают обвинения в поддержке терроризма и требуют прекратить от США вмешиваться в ситуацию в стране.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из неоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube
Эпизод отечественного анимационного сериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс Каша» преодолел отметку в четыре миллиарда просмотров на YouTube и занимает четвертое место в списке 10 самых просматриваемых видео на этой платформе.
Обновлено в 04:45
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Политика
МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 04:31
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество
Режим ЧС введен в лесах Якутии из-за пожаров
Обновлено в 09:02
Общество
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года
Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу
Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит", и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Политика
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Путешествия
Новый короткий номер для туристов заработал в Москве
Новый короткий номер 122 для гостей Москвы стал работать с 1 августа.
Обновлено в 06:26
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Футбол
Штоффельсхаус: «Шюррле нужно быть в хорошей форме, чтобы проявить себя в России»
Бывший спортивный директор «Шальке» и московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал переход Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии» в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
США в Сирии Соединенные Штаты и другие члены Совместной объединенной оперативной группы с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство" *, причем в Сирии действуют без согласия ее официальных властей.
Обновлено в 07:49
Наука
Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи
Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено вчера в 16:03