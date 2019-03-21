США ввели санкции против двух китайских транспортных компанийDP.RU 14:08

Соединенные штаты Америки ввели санкции против двух китайских транспортных компаний.

США ввели санкции против двух китайских транспортных компаний

Общество Умер доцент журфака МГУ Вячеслав Красовский Отмечается, что Красовский работал на кафедре истории русской литературы и журналистики журфака МГУ с 1986 года.

Общество Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Происшествия Число погибших в Ираке при крушении парома возросло до 85 В Ираке число погибших после крушения туристического парома на реке Тигр возле города Мосул возросло 85 человек.

Происшествия ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.

Происшествия Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку. Об этом 21 марта сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

Шоу-бизнес Суд расторг брак Марата Башарова и его супруги Мировой судебный участок №330 столичного района Бабушкинский расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы, сообщает Агентство "Москва".

Происшествия СК проверит информацию о снятии денег со счетов детей из интерната в Калмыкии Следственное управление СК по Калмыкии начало проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей.

Баскетбол «Надежда» добыла победу над «Скио» в полуфинале Еврокубка Оренбургская «Надежда» обыграла итальянский «Скио» в первом полуфинальном матче Еврокубка. Игра завершилась со счетом 67:61.

Авто В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9 В России начались продажи топовой версии китайского рамного внедорожника Haval H9.

Хоккей СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.

Политика Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Экономика Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.

Экономика Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Гаджеты Intel впервые показала свою дискретную видеокарту В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.

Армия и оружие США потратят на «лучший в мире танк» ещё 6 млрд Как сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе визита на танкостроительный завод LATP в городе Лайма штата Огайо, на усовершенствование и модификацию танка M1 Abrams в ближайшие три года будет выделено шесть миллиардов долларов, что почти в два раза больше, чем администрация Барака Обамы потратила на танки за восемь лет.

Происшествия Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".

Политика Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию «Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.

Интернет Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.