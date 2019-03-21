Политика
США ввели санкции против двух китайских транспортных компанийDP.RU 14:08
Соединенные штаты Америки ввели санкции против двух китайских транспортных компаний.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Общество
Умер доцент журфака МГУ Вячеслав Красовский
Отмечается, что Красовский работал на кафедре истории русской литературы и журналистики журфака МГУ с 1986 года.
Обновлено в 11:44
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Обновлено в 00:50
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Происшествия
Число погибших в Ираке при крушении парома возросло до 85
В Ираке число погибших после крушения туристического парома на реке Тигр возле города Мосул возросло 85 человек.
Обновлено в 12:48
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку
Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку. Об этом 21 марта сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова и его супруги
Мировой судебный участок №330 столичного района Бабушкинский расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 09:08
Происшествия
СК проверит информацию о снятии денег со счетов детей из интерната в Калмыкии
Следственное управление СК по Калмыкии начало проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей.
Обновлено в 14:32
Баскетбол
«Надежда» добыла победу над «Скио» в полуфинале Еврокубка
Оренбургская «Надежда» обыграла итальянский «Скио» в первом полуфинальном матче Еврокубка. Игра завершилась со счетом 67:61.
Обновлено в 17:23
Авто
В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9
В России начались продажи топовой версии китайского рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 15:21
Хоккей
СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции
Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Политика
Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Бельгией
Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
США потратят на «лучший в мире танк» ещё 6 млрд
Как сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе визита на танкостроительный завод LATP в городе Лайма штата Огайо, на усовершенствование и модификацию танка M1 Abrams в ближайшие три года будет выделено шесть миллиардов долларов, что почти в два раза больше, чем администрация Барака Обамы потратила на танки за восемь лет.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12