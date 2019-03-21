Политика

США ввели санкции против двух китайских транспортных компанийDP.RU 14:08

Соединенные штаты Америки ввели санкции против двух китайских транспортных компаний.
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Минфин США ввёл санкции в отношении китайских компаний

News.ru14:36

США ввели санкции против Китая

Газета.Ru14:01

США ввели санкции против двух китайских транспортных компаний

DP.RU14:08

США ввели санкции против двух китайских компаний в связи с ситуацией вокруг КНДР

ТАСС13:50
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек

Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Обновлено в 10:13
Экономика

Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты

Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Экономика

Подсчитана стоимость народного достояния России

Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны.
Обновлено в 03:07
Политика

Почему губернатор Мурманской области Ковтун ушла в отставку

Ковтун, работавшая в регионе еще в советское время, была назначена исполняющим обязанности губернатора Мурманской области в 2012 году указом президента России Дмитрия Медведева.
Обновлено в 05:03
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

Эмма Робертс ушла от Эвана Питерса к бывшему Кирстен Данст

По словам инсайдеров, Эмма рассталась с Эваном несколько недель назад и теперь проводит время с экс-бойфрендом Кирстен Данст Гарретом Хедлундом.
Обновлено в 03:00
Хоккей

Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.
Обновлено вчера в 21:30
Здоровье

В Челнах у студентки колледжа КФУ выявили туберкулез

Всех контактных лиц отправили на обследования: им предстоит пройти флюорографию и диаскинтест, отметили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак

Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено в 14:55
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Здоровье

Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна

Обновлено в 07:08
Кино

В Волгограде умер актер Петр Зайченко

Обновлено в 11:18
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Игры

GDC 2019: Epic Games показала технодемку с рейтрейсингом

На выставке GDC 2019 компания Epic Games продемонстрировала технодемо, созданное на движке Unreal Engine 4.22 с поддержкой трассировки лучей.
Обновлено в 13:53
Общество

В Москву вернется настоящая зима

Обновлено в 10:30
Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции

Обновлено в 15:03
Интернет

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

Пароли большого числа пользователей популярной соцсети Facebook были доступны для сотрудников компании, сообщается на сайте корпорации.
Обновлено в 15:52
Общество

Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма

Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Теннис

В. Уильямс победила Якупович и вышла во второй круг турнира в Майами

Следующей соперницей В. Уильямс станет испанка Карла Суарес-Наварро, посеянная под 24-м номером.
Обновлено в 13:46
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Политика

В Европарламенте готовы отложить Brexit максимум до 18 апреля

Напомним, ранее iReactor сообщал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что огорчена переносом сроков Brexit.
Обновлено в 11:43
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в Японии. Спортсмены набрали 228,47 балла.
Обновлено в 02:29
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда

Обновлено в 15:37
Финансы

Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Британцы перейдут в ядерные бункеры из-за неопределенности с Brexit

ВС Великобритании привели в готовность команду специалистов по антикризисному управлению на случай Brexit без сделки, которые будут работать в ядерном бункере.
Обновлено в 15:10
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Обновлено в 10:49
Кино

Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.
Обновлено в 10:18
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