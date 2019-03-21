Политика
США ввели санкции против двух китайских транспортных компанийDP.RU 14:08
Соединенные штаты Америки ввели санкции против двух китайских транспортных компаний.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек
Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Обновлено в 10:13
Экономика
Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты
Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Экономика
Подсчитана стоимость народного достояния России
Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны.
Обновлено в 03:07
Политика
Почему губернатор Мурманской области Ковтун ушла в отставку
Ковтун, работавшая в регионе еще в советское время, была назначена исполняющим обязанности губернатора Мурманской области в 2012 году указом президента России Дмитрия Медведева.
Обновлено в 05:03
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Эмма Робертс ушла от Эвана Питерса к бывшему Кирстен Данст
По словам инсайдеров, Эмма рассталась с Эваном несколько недель назад и теперь проводит время с экс-бойфрендом Кирстен Данст Гарретом Хедлундом.
Обновлено в 03:00
Хоккей
Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.
Обновлено вчера в 21:30
Здоровье
В Челнах у студентки колледжа КФУ выявили туберкулез
Всех контактных лиц отправили на обследования: им предстоит пройти флюорографию и диаскинтест, отметили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна
Обновлено в 07:08
Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
Обновлено в 11:18
Игры
GDC 2019: Epic Games показала технодемку с рейтрейсингом
На выставке GDC 2019 компания Epic Games продемонстрировала технодемо, созданное на движке Unreal Engine 4.22 с поддержкой трассировки лучей.
Обновлено в 13:53
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Обновлено в 10:30
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
Обновлено в 15:03
Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети
Пароли большого числа пользователей популярной соцсети Facebook были доступны для сотрудников компании, сообщается на сайте корпорации.
Обновлено в 15:52
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Теннис
В. Уильямс победила Якупович и вышла во второй круг турнира в Майами
Следующей соперницей В. Уильямс станет испанка Карла Суарес-Наварро, посеянная под 24-м номером.
Обновлено в 13:46
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Политика
В Европарламенте готовы отложить Brexit максимум до 18 апреля
Напомним, ранее iReactor сообщал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что огорчена переносом сроков Brexit.
Обновлено в 11:43
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в Японии. Спортсмены набрали 228,47 балла.
Обновлено в 02:29
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Финансы
Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов
Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Британцы перейдут в ядерные бункеры из-за неопределенности с Brexit
ВС Великобритании привели в готовность команду специалистов по антикризисному управлению на случай Brexit без сделки, которые будут работать в ядерном бункере.
Обновлено в 15:10
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Обновлено в 10:49
Кино
Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве
Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.
Обновлено в 10:18