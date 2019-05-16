Политика
США ввели санкции против чеченского спецназаLenta.ru 13:55
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек». Об этом сообщается на сайте американского Минфина. В черный список по «закону Магнитского» также внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Здоровье
Прямой угол как диагноз
Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.
Обновлено в 19:04
Технологии
В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Наука
Полноценное питание может вызвать болезнь кишечника
Переизбыток питательных веществ может вызвать болезнь кишечника по причине нарушения его микрофлоры.
Обновлено в 23:11
Армия и оружие
США выделят $250 млн на военную помощь Украине
Конгресс США утвердил законопроект, согласно которому Украине дадут $250 млн на помощь по вопросам безопасности.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика
Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Экономика
Эксперт объяснил, почему у россиян нет сбережений
Отсутствие сбережений у россиян вызвано несколькими факторами, например, менталитетом и снижением реального дохода, рассказала РИА Новости начальник управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка Анна Тугай.
Обновлено в 12:43
Хоккей
Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Обновлено в 16:51
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Авто
Багги «Чаборз-М3» будет производиться в Белорусии
Багги "Чаборз-М3" предназначен для различных подразделений специального назначения.
Обновлено в 12:03
Интернет
Instagram закроет приложение для обмена сообщениями Direct
В июне этого года Instagram закроет отдельное приложение для обмена сообщениями между пользователями Direct, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 10:04
Политика
Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за России
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.
Обновлено в 12:01
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Армия и оружие
ВДВ начали получать модернизированную систему управления «Андромеда-Д»
Воздушно-десантные войска (ВДВ) России уже получают комплексы для управления войсками "Андромеда-Д" в модернизированном исполнении, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления (НИИССУ, входит в холдинг "Росэлектроника" "Ростеха") Валерий Евтухович.
Обновлено в 09:18
Политика
Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX
Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено в 21:01
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Политика
Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн
Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Религия
Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тему протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.
Обновлено в 23:19
Космос
Магнитная буря грозит сходом спутников с орбиты
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук проинформировала о том, что произошедшая магнитная буря могла создать проблемы в спутниковой связи и навигации, а также увеличить уход космических аппаратов с орбиты.
Обновлено 14 мая в 10:39