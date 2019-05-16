США ввели санкции против чеченского спецназаLenta.ru 13:55

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек». Об этом сообщается на сайте американского Минфина. В черный список по «закону Магнитского» также внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.

Политика Россия ответит на новые санкции США Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

Хоккей «Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли "Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".

Происшествия Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.

Шоу-бизнес Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.

Здоровье Прямой угол как диагноз Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.

Технологии В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси 4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Наука Полноценное питание может вызвать болезнь кишечника Переизбыток питательных веществ может вызвать болезнь кишечника по причине нарушения его микрофлоры.

Армия и оружие США выделят $250 млн на военную помощь Украине Конгресс США утвердил законопроект, согласно которому Украине дадут $250 млн на помощь по вопросам безопасности.

Происшествия В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.

Политика Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.

Экономика Эксперт объяснил, почему у россиян нет сбережений Отсутствие сбережений у россиян вызвано несколькими факторами, например, менталитетом и снижением реального дохода, рассказала РИА Новости начальник управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка Анна Тугай.

Политика Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.

Интернет Instagram закроет приложение для обмена сообщениями Direct В июне этого года Instagram закроет отдельное приложение для обмена сообщениями между пользователями Direct, сообщает TechCrunch.

Политика Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за России Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.

Общество ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.

Армия и оружие ВДВ начали получать модернизированную систему управления «Андромеда-Д» Воздушно-десантные войска (ВДВ) России уже получают комплексы для управления войсками "Андромеда-Д" в модернизированном исполнении, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления (НИИССУ, входит в холдинг "Росэлектроника" "Ростеха") Валерий Евтухович.

Политика Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.

Политика Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.

Политика Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн.

Религия Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тему протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.