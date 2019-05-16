Политика

США ввели санкции против чеченского спецназаLenta.ru 13:55

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек». Об этом сообщается на сайте американского Минфина. В черный список по «закону Магнитского» также внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США вновь призвали Россию расследовать смерть Магнитского

РИА Новости20:21

США ввели санкции против экс-замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева

Новая газета14:42

Руслан Геремеев попал под санкции в США по делу Бориса Немцова

Коммерсантъ16:44

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

РБК14:58

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек» и пяти россиян

ТАСС14:54

Чеченский спецназ ответил на санкции США

Газета.Ru18:11

США ввели санкции против специального отряда чеченского СОБРа

Интерфакс14:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Политика

Представитель Украины по урегулированию конфликта в Донбассе уволилась

Обновлено в 09:46
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Хоккей

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли

"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Здоровье

Прямой угол как диагноз

Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.
Обновлено в 19:04
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Наука

Полноценное питание может вызвать болезнь кишечника

Переизбыток питательных веществ может вызвать болезнь кишечника по причине нарушения его микрофлоры.
Обновлено в 23:11
Армия и оружие

США выделят $250 млн на военную помощь Украине

Конгресс США утвердил законопроект, согласно которому Украине дадут $250 млн на помощь по вопросам безопасности.
Обновлено в 03:57
Единоборства

Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental

Обновлено в 15:26
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика

Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Экономика

Эксперт объяснил, почему у россиян нет сбережений

Отсутствие сбережений у россиян вызвано несколькими факторами, например, менталитетом и снижением реального дохода, рассказала РИА Новости начальник управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка Анна Тугай.
Обновлено в 12:43
Хоккей

Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:51
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Авто

Багги «Чаборз-М3» будет производиться в Белорусии

Багги "Чаборз-М3" предназначен для различных подразделений специального назначения.
Обновлено в 12:03
Интернет

Instagram закроет приложение для обмена сообщениями Direct

В июне этого года Instagram закроет отдельное приложение для обмена сообщениями между пользователями Direct, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 10:04
Политика

Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за России

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.
Обновлено в 12:01
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Армия и оружие

ВДВ начали получать модернизированную систему управления «Андромеда-Д»

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России уже получают комплексы для управления войсками "Андромеда-Д" в модернизированном исполнении, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления (НИИССУ, входит в холдинг "Росэлектроника" "Ростеха") Валерий Евтухович.
Обновлено в 09:18
Политика

Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено в 21:01
Политика

Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Политика

Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн

Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн.
Обновлено в 19:59
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Религия

Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тему протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.
Обновлено в 23:19
Космос

Магнитная буря грозит сходом спутников с орбиты

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук проинформировала о том, что произошедшая магнитная буря могла создать проблемы в спутниковой связи и навигации, а также увеличить уход космических аппаратов с орбиты.
Обновлено 14 мая в 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное