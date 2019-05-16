Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»РБК 13:55
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Сообщение опубликовано на сайте министерства.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Политика
Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как жил в доме без лифта и носил на руках пожилую соседку.
Обновлено в 12:42
Гаджеты
Samsung исправила недостатки Galaxy Fold
Компания Samsung устранила недостатки складного смартфона Galaxy Fold, из-за которых производителю пришлось отложить релиз устройства.
Обновлено в 09:55
Музыка
Сергей Лазарев сразится за выход в финал «Евровидения»
Обновлено в 00:40
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
«Очень похоже на 1938 год»: как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России (Європейська правда, Украина) (Євпропейська правда)
Уже два года подряд «Европейская правда» пишет о том, как Россия шантажирует СЕ финансово (россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ) и политически (угрожая выйти из состава организации).
Обновлено в 05:16
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Россиянам добавят один день отпуска
Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Футбол
Глушаков рассказал о переходе из «Локомотива» в «Спартак»
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о переходе в стан «красно-белых» из «Локомотива».
Обновлено в 11:12
Футбол
«Реал» заключил с Йовичем пятилетний контракт
Сербский футболист уже подписал пятилетний контракт с мадридским клубом, по которому заработает 50 млн евро.
Обновлено в 13:51
Общество
Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам
Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег Киев от военного столкновения с Россией.
Обновлено в 05:01
Космос
Обсерватории Maunakea проливают свет на затемненную Солнечную систему
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»
Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Усовершенствованный ЗРК «Сосна» покажут на форуме «Армия-2019»
Впервые ЗРК "Сосна" представили на форуме "Армия-2018".
Обновлено в 08:42
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Футбол
Ассоциация футбольных лиг выступила против реформы Лиги чемпионов
EPFL выступила против этой реформы, посчитав, что такой формат пойдет на пользу только некоторым богатым клубам Европы, а остальным лигам и командам пойдет в ущерб.
Обновлено в 12:20
Авто
Интерьер нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей
Компания Bentley опубликовала очередной тизер нового Flying Spur, который станет еще роскошнее и впервые в истории автомобилестроения получит инновационную обивку салона из специальной 3D-кожи.
Обновлено в 08:37
Наука
Нестабильность льдов Западной Антарктики резко повысилась
Наиболее быстрые изменения происходят в Западной Антарктиде, где таяние океана вызвало дисбаланс ледников.
Обновлено в 12:33
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Происшествия
Суд арестовал более 20 участников акции против храма в Екатеринбурге
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника несанкционированных акций против строительства храма в городском сквере, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 03:24
Футбол
Тренер вратарей будет руководить «Анжи» в матче с «Рубином»
Напомним, КДК РФС дисквалифицировал Адиева на два матча РПЛ за оскорбления в адрес судейской бригады в матче 27-го тура против «Енисея» (1:3). В игре предыдущего тура против «Арсенала» командой руководил тренер Ренат Избулатов.
Обновлено в 13:27
Технологии
«Билайн» обновляет сеть в Москве с помощью Huawei
"Билайн" модернизирует московскую инфраструктуру сетей связи на базе оборудования Huawei, рассказали в четверг гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич и гендиректор Huawei в регионе Евразия Эйден У. Обновление сети завершится в сентябре 2019 г. и пройдет в два этапа.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи
Гордость Чеченской Республики багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Авто
Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам
По данным производителя, за апрель текущего года в Поднебесной было реализовано почти 13 тысяч таких автомобилей - это абсолютный рекорд с момент выхода Tharu на рынок.
Обновлено в 02:07