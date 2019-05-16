США ввели санкции против чеченского спецотрядаНТВ 14:07

В санкционный список США попали пять россиян и чеченский спецотряд «Терек». Среди фигурантов списка — бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, командир «Терека» Абузайд Висмурадов, а также бывший начальник ИК-7 УФСИН по Карелии Сергей Коссиев, Геннадий Карлов и Елена Трикуля.

Экономика 65% российских семей не могут откладывать деньги Как показал опрос «Левада-центра», две трети российских семей не имеют возможности откладывать деньги на «черный день».

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.

Политика США отменили льготный режим торговли с Турцией Президент США Дональд Трамп распорядился отменить льготный режим торговли с Турцией, в рамках которого некоторые товары могли беспошлинно ввозиться в страну.

Общество В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Политика Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.

Авто Aurus признан автомобилем года в номинации «Прорыв» Прорывом года признан президентский лимузин Aurus. Новинкой года назвали KIA Ceed. Любимой маркой в массовом сегменте стал Volkswagen.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.

Общество Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.

Футбол Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался» Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.

Происшествия В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.

Экономика Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3% С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».

Происшествия Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».

Политика Глава Хакасии вторично выиграл иск к Михаилу Леонтьеву Суд признал высказывания Михаила Леонтьева порочащими честь и достоинство.

Футбол Тотти: не считаю, что Роналду провалил первый сезон в «Ювентусе» Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о выступлении португальского форварда Криштиану Роналду в его первом сезоне в «Ювентусе».

Политика Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.

Политика Помпео оценил переговоры с Путиным Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».