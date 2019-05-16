Политика
США ввели санкции против отряда чеченского спецназаDaily Storm вчера в 14:37
Министерство финансов США внесло в санкционный список спецотряд Росгвардии «Терек», база которого находится в Чечне. Ограничительные меры в рамках так называемого закона Магнитского ввели против командира отряда Абузайда Висмурадова и еще четырех человек.
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США ввели санкции против экс-замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева
Новая газетавчера в 14:42
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Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 17:06
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Помпео назвал переговоры с Путиным очень успешными
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе в Сочи были весьма успешными.
Обновлено вчера в 20:50
Кино
«Не уважают русских»: Пускепалис объяснил, почему не снимается на Западе
Заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Пускепалис в интервью "Вечерней Москве" объяснил, почему не снимается в западных фильмах.
Обновлено вчера в 23:58
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Уволен директор клиники имени Мешалкина Александр Караськов
Кардиохирург сообщил изданию НГС, что планирует остаться работать в Новосибирске и пока не знает, кто займет пост директора клиники после него.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
«Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро
На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Обновлено вчера в 20:26
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции
По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено вчера в 08:43
Наука
Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи
Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Энергетика
Минэнерго: остановка Антипинского НПЗ не повлияет на рынок
Остановка Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) не окажет серьезного влияния на российский топливный рынок, потому что другие НПЗ восполнят выбывающие объемы его производства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэнерго.
Обновлено вчера в 20:58
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено вчера в 04:14
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Подсчитаны траты бойцов самого засекреченного российского спецназа
На подготовку к командировке в Сирию бойцам российского спецназа может потребоваться более 300 тысяч рублей.
Обновлено в 00:27
Политика
Дональд Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
17 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп исключил Турецкую Республику из списка развивающихся стран и отменил льготный режим торговли с этой страной.
Обновлено в 00:51
Политика
Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл первую встречу с представителями Международной контактной группы, в ходе которой обсудил последствия санкций США.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
В Татарстане обмелевшая Волга обнажила древний мощеный тракт
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Общество
Уроженцам Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В СМИ появилась информация о том, что китайские власти запретили пропускать в Фуюань в составе туристических групп уроженцев Татарстана.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Третья жена 88-летнего Ивана Краско ждет ребенка
Оказалось, Вяль ждет ребенка от нового возлюбленного. Женщина долгое время встречалась с режиссером Александром Большаковым.
Обновлено вчера в 11:28