Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»РБК 14:58
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Сообщение опубликовано на сайте министерства.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено в 17:27
Культура
Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»
Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено в 14:19
Здоровье
Андрей Зыков принял участие в публичных обсуждениях работы колымского Росздравнадзора за первый квартал текущего года
Принял участие в мероприятии и первый заместитель председателя Магаданской областной Думы, руководитель комитета по социальной политике Андрей Зыков.С начала текущего года в России началась реализация национального проекта «Здравоохранение».
Обновлено в 02:05
Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Кино
Крис Рок работает над следующей «Пилой»
Продюсерами следующей "Пилы", у которой пока нет официального названия, станут Марк Бёрг и Орен Каулз, ранее работавшие над другими фильмами серии.
Обновлено в 13:13
Политика
Иран поставляет нефть в Китай вопреки санкциям США
Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
Обновлено в 08:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Происшествия
СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе
Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности
В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год.
Обновлено в 13:24
Гаджеты
Samsung рассказала об обновленном Galaxy Fold
Обновлено в 10:06
Наука
Всего один ген заставляет раковину улиток заворачиваться вправо
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Религия
Патриарх Кирилл назначил настоятеля главного храма Вооруженных сил
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан был указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот".
Обновлено в 12:10
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Экономика
«Левада-центр»: большинство российских семей не имеют накоплений
Две трети российских семей (65%) признались, что не имеют никаких сбережений, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Обновлено в 05:48
Здоровье
В Изобильном открыли новую детскую поликлинику
Главврач Татьяна Хирьянова уверена, что именно в эту поликлинику в 2019 году придут молодые врачи.С открытием новой поликлиники изобильненцев поздравил глава региона Владимир Владимиров.
Обновлено в 11:25
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Политика
Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено в 18:38
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Общество
Милонов сообщил о закрытии фем-кафе «Симона» в Петербурге
Обновлено в 13:33