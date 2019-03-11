США ввели санкции против России за помощь ВенесуэлеLenta.ru 11:41

с чего всё началось

Это решение демонстрирует, что США будут принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро и тем самым вносят вклад в экономический коллапс и гуманитарный кризис, причиняющий страдания народу Венесуэлы.

США ввели санкции против российского банка «Еврофинанс Моснарбанк» в связи с его сделками с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский Минфин.

США ввели санкции против России за помощь Венесуэле

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