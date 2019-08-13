Политика

США ввели санкции против Калужского радиотехнического институтаРИА Новости 10:16

США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
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США ввели санкции против калужского радиотехнического института

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
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