Политика
США ввели санкции против Центробанка ВенесуэлыRT на русском вчера в 14:42
США ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении американского Министерства финансов. Также под санкции попал директор венесуэльского Центробанка.
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Ваши санкции абсолютно аморальны. Центральные банки – священны... Позвольте мне сказать, что санкции дают нам еще больше силы.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРИА Новости вчера в 19:04
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Политика
Валенина Матвиенко может покинуть кресло спикера Совета Федерации
О возможной отставке Матвиенко сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник в госструктурах.
Обновлено вчера в 02:28
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет со следующего года будет существенно повышено, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в среду, 17 апреля, с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника
Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,49 доллара и составили 63,4 доллара за баррель.
Обновлено 16 апреля в 01:01
Происшествия
В Пакистане при нападении на автобус убиты 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли при нападении неизвестных на автобус в провинции Белуджистан на юге Пакистана.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России
Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле
Обновлено вчера в 06:38
Экономика
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Общество
Доход врио главы Башкирии в 2018 году вырос в почти два раза
Врио главы Башкирии Радий Хабиров задекларировал чуть более 4 млн рублей дохода за 2018 год, в 2017 году, будучи главой Красногорска, он заработал порядка 2 млн 325 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Зеленский рассказал, с кем он точно не будет объединяться в Раде
После парламентских выборов в Верховную раду, которые состоятся в конце октября 2019 года, партия Зеленского однозначно не будет вступать в коалицию с партией действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 01:11
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено вчера в 04:33
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Футбол
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
После ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА определён состав пар на полуфинал турнира.
Обновлено вчера в 17:04
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Футбол
Мать братьев Кокориных обратилась к сыновьям с трогательным посланием
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В Японии признали невозможность присоединения Курильских островов
Отмечается, что правительство Японии хотело во время визита российского президента Владимира Путина прийти к рамочному соглашению по мирному договору, заключение которого для Японии означает решение территориального вопроса по островам Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 00:14
Авто
Hyundai показал кроссовер меньше Креты
Компания Hyundai официально представила на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер, который получил название Venue.
Обновлено вчера в 11:10
Гаджеты
Смартфоны OnePlus 3 и 3T получили Android Pie
Что касается новшеств, их в прошивке очень много, ведь это новая для смартфонов версия Android.
Обновлено в 01:52
Здоровье
Минздрав назвал основную причину смертности в Красноярском крае
Почти 50% смертей в крае приходится на эти две болезни за прошлый год, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.
Обновлено в 02:25
Технологии
ФАС возбудила дела против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35