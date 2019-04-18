США ввели санкции против Центробанка ВенесуэлыRT на русском вчера в 14:42

Ваши санкции абсолютно аморальны. Центральные банки – священны... Позвольте мне сказать, что санкции дают нам еще больше силы.

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