Политика

США ввели новые санкции против Кубы и ВенесуэлыРИА Новости 14:41

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США. В частности, ограничения коснутся Центробанка Венесуэлы и банка Никарагуа Corporativo (еще одно название - BANCORP).
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Мадуро назвал противозаконными санкции США в отношении ЦБ Венесуэлы

ТАСС19:49

Мадуро: Новые санкции США придадут Венесуэле свежие силы

Росбалт20:53

Мадуро назвал аморальными санкции США против ЦБ Венесуэлы

RT на русском20:15

Новые санкции США дадут Венесуэле свежие силы, заявил Мадуро

РИА Новости19:04

Болтон назвал новые санкции против Венесуэлы «предупреждением для России»

НТВ17:01

«Абсолютно аморально»: Мадуро о санкциях США против Венесуэлы

Газета.Ru20:33

Венесуэла продолжает поставлять нефть на Кубу

OilCapital.ru15 апреля в 06:53
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Общество

Названо самое доступное направление для отдыха на майские праздники

Крым занял лидирующую позицию как самое доступное направление для отдыха на майские праздники, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Обновлено в 23:05
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ

Сегодня в институте скорой помощи имени Джанелидзе скончалась студентка 2-го курса НИУ ВШЭ Евгения Руденко, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 16:06
Политика

Коломойский намерен вернуться на Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено в 21:56
Космос

Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось

Обновлено вчера в 23:58
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Игры

Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено в 16:54
Космос

Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»

Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:55
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Кино

18 апреля на большой экран выходит фильм «Миллиард»

Обновлено в 05:14
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено в 07:22
Политика

Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларов

Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент.
Обновлено в 23:40
Общество

Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник

Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено в 08:32
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 21:00
Здоровье

Развенчан главный миф о здоровом питании

В статье рассказывается о научном исследовании «Инициатива во имя здоровья женщины», где в течение восьми лет ученые наблюдали за двумя группами женщин, у которых было разное питание.
Обновлено в 17:35
Футбол

Кокорин принес извинения Денису Паку

Обновлено в 10:32
Политика

Министр энергетики США планирует покинуть пост

«Министр Перри не собирается в ближайшем будущем покинуть администрацию, он доволен своей работой»,— заявила представитель ведомства.
Обновлено в 21:59
Футбол

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

По итогам ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов определились все полуфиналисты турнира.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое оружие

Обновлено в 18:29
Общество

В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме

Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Транспорт

Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг

Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Обновлено в 22:02
Происшествия

Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа

Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено в 16:55
Экономика

Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско

Обновлено в 09:23
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России

Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Экономика

Правительство увеличит пособие по уходу за ребенком после полутора лет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком с полутора до трех лет с 2020 года.
Обновлено в 08:27
Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено в 19:35
Как работают Яндекс.Новости?
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