Политика
США ввели санкции против ЦБ ВенесуэлыИзвестия 14:44
Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также против никарагуанского банка Corporativo. Это следует из сообщения американского минфина, передает 17 апреля агентство «РИА Новости».
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Футбол
Гулиев извинился перед избитым американцем
Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
Обновлено в 12:56
Политика
Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек
Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Политика
СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС
Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Футбол
Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще
Во втором тайме натиск Порту спал, и нам стало проще контролировать игру, заявил немецкий специалист пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 18:13
Политика
Макрон назначил спецпредставителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама.
Обновлено в 17:29
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Дмитрий Быков введен в искусственную кому
Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Ил-112 впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019
На МАКС-2019 впервые представят самолёт Ил-112. Об этом рассказал замминистра промышленности Олег Бочаров.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Общество
Бесстыжий возврат: как мошенники отнимают деньги у пенсионеров
На сайтах, имитирующих федеральные СМИ (например, телеканал «Россия 24»), злоумышленники вымогают деньги за «возврат накоплений», которые якобы утаили от них негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Обновлено в 17:01
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Общество
Меган Маркл и принц Гарри ищут няню для будущего ребенка
Британская королевская чета Меган Маркл и принц Гарри начали поиск няни для будущего ребенка.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Госдума приравняла сбежавших с места ДТП водителей к уголовникам
Если в аварии были погибшие, то такой скрывшийся с места ДТП водитель будет наказан лишением свободы на срок от двух до семи лет, а если погибли два человека и более, водителю будет грозить от четырех до девяти лет лишения свободы.
Обновлено в 04:18
Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 21:45
Политика
Нетаньяху поручено сформировать новое правительство Израиля
Президент Израиля Реувен Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам парламентских выборов главе партии «Ликуд», премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.
Обновлено в 14:33
Политика
Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включает президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 10:08
Космос
Территория Йети: Туристу удалось снять на видео волосатого пришельца
На видеоплёнке видно, что инопланетный гость, напоминающий Йети, ведет себя «по-хозяйски», словно это его территория: он обследует окружающую среду, не обращая внимания на снимающих его туристов.
Обновлено в 14:41
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено в 21:20
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер хотела покончить с собой
Звезда призналась, что несколько лет назад была на грани самоубийства, и теперь хочет сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Валерия: «Иногда плачу в три ручья»
Обновлено в 08:30
Спорт
Стали известны все участники чемпионата мира по снукеру
Определились все 32 участника основной сетки чемпионата мира по снукеру.
Обновлено в 19:54
Политика
На Украине заявили о стыде из-за Порошенко
Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Александра Кужель резко раскритиковала действующего президента страны Петра Порошенко и отметила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.
Обновлено в 19:05
Политика
Министр энергетики США планирует покинуть пост
Глава Минэнерго США Рик Перри планирует покинуть администрацию президента, однако это может и не случиться, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 21:59
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Общество
Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг
Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.По данным сервиса на 08.40 вторника, пробки на улицах Томска достигли максимальных 10 баллов.
Обновлено в 22:02
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Обновлено в 08:55