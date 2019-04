США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеровРБК 15:37

Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о компаниях Ballito Bay Shipping Inc. (базируется в Либерии) и ProPer in Management Inc. (базируется в Греции).

