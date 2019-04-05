Политика
США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеровРБК 15:37
Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о компаниях Ballito Bay Shipping Inc. (базируется в Либерии) и ProPer in Management Inc. (базируется в Греции).
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Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
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Армия и оружие
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Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
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Обновлено в 13:17
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Футбол
«Майнц» разгромил «Фрайбург» в матче чемпионата Германии
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Представлена камера Panasonic Lumix DC-G95 системы Micro Four Thirds
Компания Panasonic представила камеру Lumix DC-G95, которая на некоторых рынках будет носить обозначение G90.
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Общество
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Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
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Единоборства
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Додон пригласил патриарха Кирилла посетить Молдавию
Пригласил патриарха посетить нашу страну и выразил надежду на то, что его визит состоится в ближайшее время, до конца текущего года, — написал в Facebook молдавский лидер, который находится в Москве с рабочей поездкой.
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