Политика

США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеровРБК 15:37

Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о компаниях Ballito Bay Shipping Inc. (базируется в Либерии) и ProPer in Management Inc. (базируется в Греции).
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