Политика
США ввели новые антироссийские санкцииLenta.ru вчера в 10:29
Срок действия санкций составляет два года. 21 мая также стало известно, что Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2». Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию.
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США внесли в санкционный список два оборонных предприятия и учебный центр из России
Коммерсантъвчера в 10:50
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной
В первом периоде хоккеисты "Тре крунур" открыли счет после гола Габриэля Ландескога и на перерыв команды ушли при преимуществе Швеции.
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В результате аварии предполагаемый виновник ДТП скончался на месте от полученных травм.
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Перенос производства Су-34 из Новосибирска опровергли
Обновлено вчера в 23:19
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Неста покинул пост главного тренера «Перуджи»
Экс-футболист "Милана" Алессандро Неста покинул должность главного тренера "Перуджи".
Обновлено вчера в 12:38
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Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено вчера в 13:07
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Microsoft прекратит предоставлять Huawei обновления Windows
Microsoft может вскоре пополнить ряды американских технологических компаний, таких как Google, Qualcomm, Intel, Broadcom, прекративших сотрудничество с китайской Huawei в связи с её внесением в «чёрный» список после выхода указа президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
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Застрявшая в московском метро пассажирка рассказала о произошедшем
Одна из пассажирок поезда, застрявшего в московском метро, рассказала о происходившем в составе во время остановки.
Обновлено вчера в 15:56
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Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник
Старт ракеты-носителя PSLV-C46 состоялся с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
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Власти США выплатят $1,5 млн отсидевшему 45 лет по ложному обвинению
Власти американского штата Мичиган выплатят компенсацию заключенному, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве.
Обновлено вчера в 11:03
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
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Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15
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Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек
Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03