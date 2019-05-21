Политика
США ввели новые санкции против российских компанийNews.ru вчера в 10:45
Запретительные меры вступили в силу 14 мая. Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность, что постройка газопровода «Северный поток — 2» будет завершена, несмотря на возможные санкции США.
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США внесли в санкционный список два оборонных предприятия и учебный центр из России
Коммерсантъвчера в 10:50
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Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 19:52
Спорт
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено вчера в 04:30
Общество
Мошенники разработали новую схему для обмана пользователей Facebook
Мошенники придумали новый способ вымогать деньги. Своих жертв они запугивают последствиями содействия террористам.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Обновлено вчера в 15:58
Хоккей
Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко рассказала о последнем дне жизни мужа
Напомним, 9 мая в центре столицы главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер за рулем мотоцикла.
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
Майское обновление (Windows 10 May 2019 Update version 1903) уже распространяется среди пользователей ОС.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания
Nation News писало, что после скандального развода Ксения Собчак и Максим Виторган практически не общаются.
Обновлено в 02:50
Политика
РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля
Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В центре Москвы провалился грунт
На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Здоровье
Врачи сознались в самых страшных ошибках своих коллег
Пользователь BoisterousPlay, представившийся врачом-дерматологом, призвал пациентов чаще обращаться к нескольким специалистам.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Мужчина застрелил трех человек в церкви в Бразилии
Вооруженный мужчина застрелил трех человек в церкви в муниципалитете Паратаку в Бразилии. Об этом 22 мая сообщает Correio Braziliense.
Обновлено в 02:04
Религия
О чем просят Николая Чудотворца в праздничный день
21 мая, накануне совпавших в этом году праздников Преполовения Пятидесятницы и Перенесения из Мир в Бар град святых мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, Преосвященный Ионафан, архиепископ Абаканский и Хакасский, в сослужении клириков Градо-Абаканского благочиния совершил праздничное Всенощное бдение с литией и освящением хлебов в Никольском соборе в столице Хакасии.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Политика
Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по SMS
Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность SMS-сообщением.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха
Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.
Обновлено в 02:14
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»
В Центральном банке России (ЦБ) обсуждают возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России.
Обновлено в 02:34
Общество
Бывшую чиновницу Минтруда осудили на семь лет в Ростове за взятку
В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения экс-главу отдела по делам инвалидов Минтруда региона Нелли Вартанян за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 01:28
Политика
В Абхазии оппозиции передано предложение президента по выборам
Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария передал главам штаба Общенационального движения по защите государственности Теймуразу Хишбе, депутату парламента Дмитрию Дбару и экс-главы МИД Сергею Шамбе предложение президента Рауля Хаджимбы, касающееся проведения выборов в республике.
Обновлено вчера в 17:14
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14