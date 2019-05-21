Политика

США ввели новые санкции против российских компанийNews.ru вчера в 10:45

Запретительные меры вступили в силу 14 мая. Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность, что постройка газопровода «Северный поток — 2» будет завершена, несмотря на возможные санкции США.
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США ввели санкции против трёх российских организаций

RT на русскомвчера в 16:35

США внесли в санкционный список два оборонных предприятия и учебный центр из России

Коммерсантъвчера в 10:50

США ввели новые санкции против организаций из России

Газета.Ruвчера в 12:42

Что известно о российских организациях, против которых США ввели санкции 21 мая

ТАССвчера в 12:19

США ввели санкции против трех организаций из России

РИА Новостивчера в 13:43

США ввели санкции против производителей «Панцирь-С» и ракет для С-400

РБКвчера в 10:46

Под новые санкции США попали два предприятия и учебный центр из РФ

BFM.ruвчера в 10:37
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:22, Ашберн
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция

Обновлено вчера в 19:52
Спорт

У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак

Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Политика

Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры

Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева

Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено вчера в 04:30
Общество

Мошенники разработали новую схему для обмана пользователей Facebook

Мошенники придумали новый способ вымогать деньги. Своих жертв они запугивают последствиями содействия террористам.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Обновлено вчера в 15:58
Хоккей

Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес

Вдова Сергея Доренко рассказала о последнем дне жизни мужа

Напомним, 9 мая в центре столицы главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер за рулем мотоцикла.
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Гаджеты

Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки

Майское обновление (Windows 10 May 2019 Update version 1903) уже распространяется среди пользователей ОС.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания

Nation News писало, что после скандального развода Ксения Собчак и Максим Виторган практически не общаются.
Обновлено в 02:50
Политика

РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля

Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В центре Москвы провалился грунт

На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Здоровье

Врачи сознались в самых страшных ошибках своих коллег

Пользователь BoisterousPlay, представившийся врачом-дерматологом, призвал пациентов чаще обращаться к нескольким специалистам.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Мужчина застрелил трех человек в церкви в Бразилии

Вооруженный мужчина застрелил трех человек в церкви в муниципалитете Паратаку в Бразилии. Об этом 22 мая сообщает Correio Braziliense.
Обновлено в 02:04
Религия

О чем просят Николая Чудотворца в праздничный день

21 мая, накануне совпавших в этом году праздников Преполовения Пятидесятницы и Перенесения из Мир в Бар град святых мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, Преосвященный Ионафан, архиепископ Абаканский и Хакасский, в сослужении клириков Градо-Абаканского благочиния совершил праздничное Всенощное бдение с литией и освящением хлебов в Никольском соборе в столице Хакасии.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Политика

Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по SMS

Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность SMS-сообщением.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха

Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.
Обновлено в 02:14
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Экономика

ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»

В Центральном банке России (ЦБ) обсуждают возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России.
Обновлено в 02:34
Общество

Бывшую чиновницу Минтруда осудили на семь лет в Ростове за взятку

В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения экс-главу отдела по делам инвалидов Минтруда региона Нелли Вартанян за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 01:28
Политика

В Абхазии оппозиции передано предложение президента по выборам

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария передал главам штаба Общенационального движения по защите государственности Теймуразу Хишбе, депутату парламента Дмитрию Дбару и экс-главы МИД Сергею Шамбе предложение президента Рауля Хаджимбы, касающееся проведения выборов в республике.
Обновлено вчера в 17:14
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались

Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14
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