США ввели новые санкции против организаций из РоссииГазета.Ru 12:42

Решение о включении предприятий в список утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению оружия массового поражения Кристофер Форд. Кроме трех российских компаний под санкции подпали также компании из Китая и Сирии.

США ввели новые санкции против организаций из России

Хоккей Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, стали залогом итоговой победы команды в матче чемпионата мира с командой Швеции.

Общество В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха» Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.

Спорт Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Экономика Данные о доходах скрывают 24 млн россиян Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.

Общество Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны» Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».

Политика Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.

Футбол «Челси» официально представил Пулишича Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.

Музыка Дробыш хочет подать в суд на организаторов «Евровидения» Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за того, что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

Общество Во Франции умер парикмахер, который изобрел укладку Французский парикмахер и предприниматель Патрик Алес, которого СМИ называют изобретателем укладки волос, скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал BFMTV.

Энергетика Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Политика Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.

Политика Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».

Происшествия Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.

Происшествия У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кино Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

Авто Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.

Кино Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов» Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.

Игры Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4 Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.