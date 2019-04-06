Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы по запросу оппозицииКоммерсантъ вчера в 19:21
Новые санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы США ввели по запросу венесуэльской оппозиции, сообщили в администрации Соединенных Штатов. Накануне Вашингтон ввел санкции в отношении двух компаний, которые осуществляют поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, и 34 судов PDVSA.
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ЖКХ
У Березняков появится комплексная дорожная карта
Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе
В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В центре Челябинска волк покусал ребенка
Обновлено в 04:01
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Политика
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Политика
Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии
Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
Обновлено в 00:48
Общество
В Крыму объяснили отказ от курортного сбора
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что республика хочет выйти из эксперимента по взиманию курортного сбора в текущем году.
Обновлено в 05:19
Общество
Любовный гороскоп. Каким знакам зодиака повезет в личной жизни
Астролог Полина Коваленко специально для «ВМ» рассказала о том, представителям каких знаков следует ожидать успеха в любви в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 08:55
Авто
Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35 4Matic.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Хоккей
Вайсфельд заявил, что его не отстраняли от работы на матчах КХЛ
Бывший хоккейный судья, а ныне телекомментатор Леонид Вайсфельд заявил, что был удивлён ажиотажем после того, как его сняли с работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети
Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети от старшей дочери звезды Анастасии.
Обновлено в 06:53
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Кино
В США умер монтажер «Крестного отца» Барри Малкин
В США в возрасте 80 лет скончался значимый голливудский монтажёр Барри Малкин, в первую очередь известный своим сотрудничеством с Фрэнсисом Фордом Копполой.
Обновлено в 07:14
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52
Армия и оружие
Боевики обстреляли деревни в сирийской Хаме, есть жертвы
Как сообщает гостелевидение Сирии, в результате минометного обстрела были разрушены десятки домов мирных жителей.
Обновлено в 07:31
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Сын Децла не пришел получить награду премии «Жара» за покойного отца
Позже Александр Толмацкий в своем Instagram-аккаунте обнародовал пост, показав фото награды покойного сына и выразив сожаление по поводу отсутствия на премии «Жара» внука.
Обновлено в 01:07
Общество
Сахалинцы на пикетах требуют освободить косаток из «китовой тюрьмы»
Жители Сахалина вышли в субботу на одиночные пикеты за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщили РИА Новости в общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено вчера в 02:23
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Филолог из МГУ предложил отложить фиксацию слова «блогерка» в словарях
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» филолог-русист Владимир Елистратов заявил, что необходимо отложить закрепление в словарях предложенные феминистками слова «блогерка» и «редакторка».
Обновлено в 07:48
Общество
Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Авто
Названа тройка самых практичных автомобилей до 1 млн рублей
Обновлено в 05:23
Энергетика
Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13