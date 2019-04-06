США ввели новые санкции против Венесуэлы по запросу оппозицииКоммерсантъ вчера в 19:21

Новые санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы США ввели по запросу венесуэльской оппозиции, сообщили в администрации Соединенных Штатов. Накануне Вашингтон ввел санкции в отношении двух компаний, которые осуществляют поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, и 34 судов PDVSA.

США ввели новые санкции против Венесуэлы по запросу оппозиции

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