Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы по запросу оппозицииКоммерсантъ вчера в 19:21

Новые санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы США ввели по запросу венесуэльской оппозиции, сообщили в администрации Соединенных Штатов. Накануне Вашингтон ввел санкции в отношении двух компаний, которые осуществляют поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, и 34 судов PDVSA.
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США ввели новые санкции против Венесуэлы по запросу оппозиции

Коммерсантъвчера в 19:21

В Госдуме ответили на санкции США против Венесуэлы

Газета.Ru04:04

В Госдуме осудили введение США новых санкций против Венесуэлы

RT на русском03:05

Политолог объяснил новые санкции США против Венесуэлы

News.ru06:01

США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров

РБКвчера в 16:53

В администрации США заявили, что ввели новые санкции против Венесуэлы по запросу оппозиции

ТАССвчера в 18:38

США объяснили введение новых санкций против Венесуэлы

РИА Новостивчера в 17:37
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У Березняков появится комплексная дорожная карта

Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе

В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
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В центре Челябинска волк покусал ребенка

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В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев

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Обновлено в 05:44
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Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Политика

Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии

Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
Обновлено в 00:48
Общество

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Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что республика хочет выйти из эксперимента по взиманию курортного сбора в текущем году.
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Общество

Любовный гороскоп. Каким знакам зодиака повезет в личной жизни

Астролог Полина Коваленко специально для «ВМ» рассказала о том, представителям каких знаков следует ожидать успеха в любви в 2019 году.
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Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

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Авто

Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35 4Matic.
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Политика

Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Хоккей

Вайсфельд заявил, что его не отстраняли от работы на матчах КХЛ

Бывший хоккейный судья, а ныне телекомментатор Леонид Вайсфельд заявил, что был удивлён ажиотажем после того, как его сняли с работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети

Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети от старшей дочери звезды Анастасии.
Обновлено в 06:53
Политика

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Кино

В США умер монтажер «Крестного отца» Барри Малкин

В США в возрасте 80 лет скончался значимый голливудский монтажёр Барри Малкин, в первую очередь известный своим сотрудничеством с Фрэнсисом Фордом Копполой.
Обновлено в 07:14
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52
Армия и оружие

Боевики обстреляли деревни в сирийской Хаме, есть жертвы

Как сообщает гостелевидение Сирии, в результате минометного обстрела были разрушены десятки домов мирных жителей.
Обновлено в 07:31
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
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Сын Децла не пришел получить награду премии «Жара» за покойного отца

Позже Александр Толмацкий в своем Instagram-аккаунте обнародовал пост, показав фото награды покойного сына и выразив сожаление по поводу отсутствия на премии «Жара» внука.
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Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами

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Общество

Сахалинцы на пикетах требуют освободить косаток из «китовой тюрьмы»

Жители Сахалина вышли в субботу на одиночные пикеты за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщили РИА Новости в общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео

В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено вчера в 02:23
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
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Филолог из МГУ предложил отложить фиксацию слова «блогерка» в словарях

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» филолог-русист Владимир Елистратов заявил, что необходимо отложить закрепление в словарях предложенные феминистками слова «блогерка» и «редакторка».
Обновлено в 07:48
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Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
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Названа тройка самых практичных автомобилей до 1 млн рублей

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Энергетика

Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти

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Обновлено вчера в 15:02
Политика

Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов

Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13
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