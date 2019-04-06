Политика
Минфин США сообщил о введении новых санкций против ВенесуэлыRT на русском 16:07
«Куба была основной силой, ставшей причиной кризиса в Венесуэле», — приводятся в релизе его слова. Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
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Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
Обновлено в 08:38
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Технологии
В Австрии прошли испытания воздушного такси
В Австрии прошли первые испытания воздушного такси EHang 216.
Обновлено в 07:30
Политика
В США пригрозили последствиями за арест Гуаидо
«Арест Хуана Гуаидо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 18:40
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Особое мнение: Дмитрий Муратов
Наш гость – Дмитрий Муратов РЕКЛАМА М. Наки ― Продолжаем программу.
Обновлено в 16:16
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено в 15:26
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Политика
Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Политика
Трюдо предостерёг от вмешательства в выборы в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предостерёг от вмешательства в канадские парламентские выборы, которые должны пройти осенью этого года.
Обновлено в 18:55
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Технологии
Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США
Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.
Обновлено в 12:42
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Единоборства
Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая
Обновлено в 14:47
Экономика
Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция
В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено в 15:16
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Политика
Зеленский опубликовал результаты анализов на наркотики
В крови кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не обнаружили следов наркотиков.
Обновлено в 10:32
Общество
В костромской Общественной палате обсудили вопрос создания нового мусорного полигона
Второй вопрос – какой полигон может быть построен в первой зоне.
Обновлено в 12:34
Авто
Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар
Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Суд арестовал шестого фигуранта дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу, 5 апреля, заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:02
Наука
Искусственный интеллект написал свою первую научную работу
Издательство Springer Nature опубликовало первую в истории человечества научную книгу, созданную математическим алгоритмом.
Обновлено в 06:44