Политика

Минфин США сообщил о введении новых санкций против ВенесуэлыRT на русском 16:07

«Куба была основной силой, ставшей причиной кризиса в Венесуэле», — приводятся в релизе его слова. Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США объяснили введение новых санкций против Венесуэлы

РИА Новости17:37

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Газета.Ru18:04

США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров

РБК16:53

США ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы

Телеканал 360°16:39

США ввели новые санкции против Венесуэлы по запросу оппозиции

Коммерсантъ19:21

Гуайдо заявил, что оппозиция Венесуэлы работает над прекращением поставок нефти на Кубу

ТАСС18:07

США введут санкции против 34 судов PDVSA и двух компаний

Говорит Москва15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

Обновлено в 08:38
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Политика

Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина

Обновлено вчера в 21:10
Технологии

В Австрии прошли испытания воздушного такси

В Австрии прошли первые испытания воздушного такси EHang 216.
Обновлено в 07:30
Политика

В США пригрозили последствиями за арест Гуаидо

«Арест Хуана Гуаидо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 18:40
Общество

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Особое мнение: Дмитрий Муратов

Наш гость – Дмитрий Муратов РЕКЛАМА М. Наки ― Продолжаем программу.
Обновлено в 16:16
Общество

В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

Обновлено в 15:26
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Политика

Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Политика

Трюдо предостерёг от вмешательства в выборы в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предостерёг от вмешательства в канадские парламентские выборы, которые должны пройти осенью этого года.
Обновлено в 18:55
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Технологии

Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США

Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.
Обновлено в 12:42
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

Обновлено в 17:26
Единоборства

Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая

Обновлено в 14:47
Экономика

Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция

В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено в 15:16
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Политика

Зеленский опубликовал результаты анализов на наркотики

В крови кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не обнаружили следов наркотиков.
Обновлено в 10:32
Общество

В костромской Общественной палате обсудили вопрос создания нового мусорного полигона

Второй вопрос – какой полигон может быть построен в первой зоне.
Обновлено в 12:34
Авто

Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар

Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Суд арестовал шестого фигуранта дела Абызова

Басманный суд Москвы в пятницу, 5 апреля, заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:02
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар на складе стройматериалов

Обновлено в 12:20
Наука

Искусственный интеллект написал свою первую научную работу

Издательство Springer Nature опубликовало первую в истории человечества научную книгу, созданную математическим алгоритмом.
Обновлено в 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное