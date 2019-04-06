США ввели новые санкции против ВенесуэлыРЕН ТВ вчера в 23:36

В пятницу в санкционный список попали две компании из нефтяного сектора и одно принадлежащее им судно, перевозившее нефть из Балеварианской Республики на Кубу, а также 34 корабля венесуэльской компании PDVSA.

Общество В России изменят правила сдачи экзамена на права Госавтоинспекция России намерена изменить теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством.

Армия и оружие Лавров: Россия не меняла позицию в отношении ударов Израиля по Сирии Позиция Москвы в отношении ударов Израиля по территории Сирии не менялась, Россия считает необходимым уважение суверенитета страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Футбол Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Эйбаром» «Реал» на своём официальном сайте огласил заявку из 19 футболистов на матч 31-го тура испанской Примеры с «Эйбаром».

Происшествия Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

Экономика Минтруд собирается вытащить россиян из бедности Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Политика В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Политика Time поместил на обложку Путина с земным шаром Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.

Гаджеты Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.

Происшествия Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда 3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.

Происшествия Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20% Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.

Политика Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.

Политика Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.

Авто Как выбрать правильное машинное масло? Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.

Авто Новый кроссовер Volkswagen Tayron станет купеобразным Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron, представленный пока только на рынке Китая, станет купеобразным.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Экономика На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей «Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.

Политика Нил Ушаков заявил, что в суде оспорит свою отставку с поста мэра Риги Уволенный министром среды и регионального развития "русский" мэр Риги Нил Ушаков заявил, что в суде спорит свою отставку с поста мэра Риги.

Авто Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.

Экономика Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.