Политика
США ввели новые санкции против ВенесуэлыРЕН ТВ вчера в 23:36
В пятницу в санкционный список попали две компании из нефтяного сектора и одно принадлежащее им судно, перевозившее нефть из Балеварианской Республики на Кубу, а также 34 корабля венесуэльской компании PDVSA.
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Общество
В России изменят правила сдачи экзамена на права
Госавтоинспекция России намерена изменить теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Лавров: Россия не меняла позицию в отношении ударов Израиля по Сирии
Позиция Москвы в отношении ударов Израиля по территории Сирии не менялась, Россия считает необходимым уважение суверенитета страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 00:06
Футбол
Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Эйбаром»
«Реал» на своём официальном сайте огласил заявку из 19 футболистов на матч 31-го тура испанской Примеры с «Эйбаром».
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей
Обновлено вчера в 09:34
Политика
В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро
Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено вчера в 08:25
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Гаджеты
Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи
Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Авто
Назвали самые лучшие японские бюджетные кроссоверы с полным приводом
Обновлено вчера в 00:26
Происшествия
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20%
Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено 04 апреля в 06:57
Политика
Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
Обновлено вчера в 16:42
Авто
Как выбрать правильное машинное масло?
Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.
Обновлено вчера в 20:27
Авто
Новый кроссовер Volkswagen Tayron станет купеобразным
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron, представленный пока только на рынке Китая, станет купеобразным.
Обновлено вчера в 08:43
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено вчера в 16:26
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Политика
Нил Ушаков заявил, что в суде оспорит свою отставку с поста мэра Риги
Уволенный министром среды и регионального развития "русский" мэр Риги Нил Ушаков заявил, что в суде спорит свою отставку с поста мэра Риги.
Обновлено вчера в 03:06
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
Обновлено вчера в 22:39
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Космос
Беринговом море сейчас должно быть замерзшим
Открылась новая глава в этой ситуцации: Берингово море, которое при нормальных обстоятельствах должно оставаться замороженным до мая, почти полностью освободилось от морского льда в начале апреля.
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Обновлено вчера в 22:08