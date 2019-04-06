Политика
США ввели новые санкции против венесуэльских компанийLife.ru 15:48
Пенс сообщил, что ограничения коснулись двух компаний, которые занимаются перевозками топлива на Кубу, а также 34 кораблей, которые либо принадлежат венесуэльскому нефтегазовому предприятию PDVSA, либо находятся под его управлением.
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Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 20:53
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Политика
В США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро
Арест американской марионетки Хуана Гуйдо, провозгласившего себя «временным президентом Венесуэлы», станет «последней ошибкой» законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома США.
Обновлено в 22:04
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Экономика
Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция
В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено в 15:16
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено в 14:08
Транспорт
В Стамбуле начинает работу новый аэропорт
Рейс авиакомпании Turkish Airlines, который вылетает из стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка в Сингапур в субботу в 2.00 (совпадает с мск) станет последним в истории этой воздушной гавани, после 12-часового перерыва все рейсы будут выполняться из нового Стамбульского аэропорта, сообщила авиакомпания.
Обновлено в 19:05
Общество
Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX
Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Здоровье
Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян
Россиян больше всего волнуют темы семьи, личных отношений и здоровья, а также футбол, отдых, музыка.
Обновлено в 20:35
Политика
На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги
В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».
Обновлено в 21:22
Политика
Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Более 700 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго
В Демократической Республике Конго за время последней эпидемии, с лета 2018 года, 702 человека скончались в результате заражения лихорадкой Эбола.
Обновлено в 22:19
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 11:31
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Технологии
В Южной Корее и двух городах США запущены сети 5G
Сети стандарта 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческое использование.
Обновлено в 22:21
Гаджеты
Два китайских студента обманули Apple почти на $1 млн
Два студента из Китая, проживающих в Орегоне, обманули американскую компанию Apple на $ 1 895,8 тысячи Они меняли в сервисных центрах Apple поддельные iPhone, привезенные из Китая, чтобы получать взамен оригинальные.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Кино
Мультсериалу «Симпсоны» грозит закрытие
22 марта сообщалось, что из-за закрытия Fox под угрозой отмены оказались такие проекты кинокомпании, как «Лига жен» с Риз Уизерспун, «Мировые новости» с Томом Хэнксом, а также мультсериалы «Аватар» и «Люди Икс» (X-Men).
Обновлено в 18:51
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены
Власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 22:12
Политика
Кубинские власти назвали новые санкции США «экономическим пиратством»
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес считает новые ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами в отношении Венесуэлы, "экономическим пиратством".
Обновлено в 22:40
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Авто
Евросоюз обвинил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре
Антимонопольный регулятор Евросоюза обвинил компанию BMW и концерны Daimler и Volkswagen в сговоре с целью задержать или блокировать внедрение технологии очистки выхлопных газов.
Обновлено в 08:30
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено в 04:12
Общество
В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ГИБДД усложнит экзамен на водительские права.
Обновлено в 08:39
Культура
Биолог из Петербурга нарисовала портрет Путина из микробов
Обновлено в 12:43