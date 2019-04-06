Политика
США ввели новые санкции против ВенесуэлыГазета.Ru 18:04
Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу. Ранее американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу.
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Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
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Общество
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Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
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Космос
Япония сбросила бомбу на астероид Рюгу
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Происшествия
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Катер с рыбаками загорелся в Баренцевом море, восемь человек экипажа были спасены.
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Общество
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Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
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Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киев проиграл спор с Москвой по транзиту товаров во Всемирной торговой организации (ВТО), потому что не были учтены советы дипломатического ведомства по стратегии и тактике.
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Экономика
Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции
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Обновлено в 14:26
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Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено 03 апреля в 11:50
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
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Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть
Обновлено в 12:06
Политика
Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Экономика
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Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Франция выведет свои войска из Сирии и Ирака
По словам официального представителя французских вооруженных сил Патрика Штайгера, причина вывода войск из САР и Ирака вполне очевидная — активная фаза войны с боевиками террористической организации "Исламское государство"* уже давно подошла к концу.
Обновлено в 05:32
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В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Политика
Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
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Происшествия
Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX
Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Культура
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
В Пентагоне назвали реальную мощь российского беспилотника «Статус-6»
Российский ядерный беспилотник «Статус-6» («Посейдон») может обладать невероятно разрушительной мощью.
Обновлено в 17:32