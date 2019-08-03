Политика

США ввели новые санкции против РоссииRT на русском 06:04

Против России вводится второй пакет санкций со стороны США, связанный с делом Скрипалей. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединённых Штатов, предположив, что новые меры способны «ограничить доступ России к миллиардам долларов в рамках двусторонней коммерческой деятельности с США».
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с чего всё началось
По данным
 американского внешнеполитического ведомства, в рамках второго раунда санкций Вашингтон будет противодействовать выдаче кредитов, а также оказания финансовой или технической помощи России со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Известия03:30

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США ввели новые санкции против России

RT на русском06:04

В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций

РИА Новости00:11

Названы последствия новых санкций США для России

Lenta.ru03:44

США введут второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» 19 августа

ТАСС01:19

Что случилось этой ночью: суббота, 3 августа

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Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций

Газета.Ru06:16

Госдеп США объявил о введении новых санкций против России

Эхо Москвы03:04
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Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено 31 июля в 12:14
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В Москве задержана Любовь Соболь

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
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В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.
Обновлено вчера в 04:27
Технологии

Названы лучшие способы для снижения уровня сахара в крови

Эксперт Гудрун Йонссон изучила проблему и назвала лучшие способы, позволяющие снизить сахар.
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Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
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В китайском Шэньчжэне на стадионе «Лунган — Универсиад Спортс Центр» «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Ренном» за Суперкубок Франции.
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Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
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Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
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Два человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом

Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области.
Обновлено в 07:45
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Под полом московского ресторана нашли труп

Обновлено в 06:44
Политика

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Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
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Причиной пожара в центре Москвы мог стать открытый огонь

По предварительным оценкам, причиной пожара в производственном здании в центре Москвы могло стать использование открытого огня посторонними лицами.
Обновлено в 05:56
Общество

Митинг в Петербурге начался с провокаций

Митинг солидарности с Москвой проходит на площади Ленина в Петербурге. Усилены наряды полиции и Росгвардии.
Обновлено в 07:27
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Обновлено в 07:01
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
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Самолет США провел разведку у черноморского побережья России

На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
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В Красноярском крае потушили пожар в заповеднике «Тунгусский»

"Силами авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Обновлено в 05:20
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«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

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Обновлено вчера в 13:46
Единоборства

Уволенная из UFC Сайбор извинилась перед Дэной Уайтом

Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Крис Сайборг принесла извинения президенту промоушена Дэну Уайту за видео, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:46
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Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах

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Обновлено в 06:52
Экономика

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По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
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Экономика

Работающим пенсионерам пересчитали пенсию

Если пенсионер вышел на пенсию до 2016 года (в 2015 году или ранее) и продолжает работать, ему августовский перерасчет сделан из расчета стоимости пенсионного балла, действовавшего в 2015 году, то есть до вступления в силу закона об индексации пенсий только неработающим пенсионерам.
Обновлено 01 августа в 19:51
Баскетбол

Сборная России по баскетболу разгромила Иорданию в товарищеском матче

Обновлено вчера в 14:50
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
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Анастасия Волочкова объяснила, как справляется с негативом и критикой

Недавно известная балерина Анастасия Волочкова, которая активно ведет свою страничку в сети Instagram, обратилась к постоянным читателям.
Обновлено в 07:18
Футбол

Малком появился в заявке «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Обновлено в 07:15
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