Политика
США ввели новые санкции против РоссииУтро.ru 10:31
Организации обвиняются в нарушении закона США о нераспространении оружия массового уничтожения, который был принят против Ирана, Северной Кореи и Сирии. Действие санкций рассчитано на два года.
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Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска третьего СПГ-завода
Первую линию предполагается запустить в конце 2022 г. Вторую и третью – во II и III кварталах 2023 г. соответственно, уточнил Хуртин.
Обновлено в 10:52
Футбол
Сульшер намерен сделать Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер хочет сделать полузащитника Поля Погба капитаном команды, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова сделала лазерную коррекцию зрения
Без очков звезда всё видит расфокусировано, поэтому она давно задумывалась о лазерной коррекции зрения. Но телеведущая боялась идти к врачу.
Обновлено в 06:43
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Общество
Голикова проведет в Казани заседание оргкомитета WorldSkills 2019
Международный турнир WorldSkills Казань примет в августе этого года. Участники из 60 стран мира посоревнуются в 56 компетенциях.
Обновлено в 00:00
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Футбол
Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛ
Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне.
Обновлено в 07:56
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево
Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:22
Политика
Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию
Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Экономика
Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»
Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Гаджеты
Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei
На фоне введения американских санкций россияне начали активнее продавать смартфоны Huawei.
Обновлено в 17:01
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено в 00:30
Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Политика
Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Политика
Дмитрий Медведев проведет в Воронеже заседание по АПК
На встрече обсудят пути комплексного развития сельских территорий 21 мая Дмитрий Медведев в Воронеже проведёт заседание Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Обновлено в 00:05
Экономика
Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен
Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
Обновлено в 16:31
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Авто
С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Авто
Купеобразный кроссовер Cupra Formentor станет серийным в 2020 году
Новейший серийный купеобразный кроссовер Cupra Formentor уже со следующего года может поступить в продажу.
Обновлено в 13:45
Политика
Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации
Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01