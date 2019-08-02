Политика
Стало известно, какие санкции США ввели против РФ по «делу Скрипалей»Expert.ru вчера в 14:08
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с чего всё началось
Из опубликованного на сайте Белого дома документа следует, что нужно противодействовать выдаче займов, предоставлению финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений.РИА Новостивчера в 13:08
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Футбол
ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено в 09:15
Политика
США могут отказать Лондону в торговой сделке из-за цифрового налога
Администрация американского президента предупредила Лондон о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между странами, если Великобритания введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги, пишет The Daily Telegraph.
Обновлено в 04:41
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек.
Обновлено в 07:32
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено 01 августа в 08:59
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Происшествия
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией
Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Apple запретила использовать свою карту для покупки криптовалюты
Компания Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок.
Обновлено в 03:41
Футбол
«Ростов» сыграл вничью с «Уралом»
Обновлено в 08:52
Происшествия
Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека
Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Технологии
Туннель Илона Маска встревожил руководство монорельсовой дороги в Лас-Вегасе
Планы Илона Маска по строительству туннеля в Лас-Вегасе вызвали возражения у компании Las Vegas Monorail, опасающейся, что деформации вследствие вибрации от подземного транспорта в конечном итоге приведут к закрытию местной достопримечательности — монорельсовой дороги.
Обновлено в 08:15
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году
Во время переговоров в 1956 году СССР предлагал Японии внести в текст Совместной декларации антиядерный пункт, но Токио не принял это предложение.
Обновлено в 09:09
Общество
Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
Обновлено в 07:45
Политика
Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского
Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:53
Политика
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии
Обновлено в 07:40
Путешествия
Российские туристы рассказали, что привозят из поездок
6 % россиян внезапно кладут в свои чемоданы йогурт, а 5 % рассказали, что привозят в Россию колбасы, чипсы, выпечку и кофе.
Обновлено вчера в 06:23
Теннис
Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
Россиянка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне.
Обновлено в 01:58
Футбол
Торрес дисквалифицирован на десять матчей МЛС за допинг
Как сообщает пресс-служба МЛС, 33-летний капитан сборной Панамы пропустит десять матчей за употребление улучшающих спортивный результат веществ.
Обновлено в 06:57
Игры
No Man’s Sky Beyond выйдет 14 августа
Обновлено вчера в 10:20
Здоровье
Названы признаки накопления опасных токсинов в организме
Ниже перечислены признаки, которые говорят о том, что в организме накапливаются токсины.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Суд арестовал четверых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 07:08
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
Обновлено в 06:52
Единоборства
Уволенная из UFC Сайбор извинилась перед Дэной Уайтом
Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Крис Сайборг принесла извинения президенту промоушена Дэну Уайту за видео, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:46
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Энергетика
Украина накопила в ПХГ более 16 млрд кубометров газа
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина накопила в подземных хранилищах более 16 млрд кубометров газа.
Обновлено в 07:15