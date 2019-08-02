с чего всё началось

Стало известно, какие санкции Вашингтон ввёл против Москвы по «делу Скрипалей».

Стало известно, какие санкции США ввели против РФ по «делу Скрипалей»

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Политика США могут отказать Лондону в торговой сделке из-за цифрового налога Администрация американского президента предупредила Лондон о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между странами, если Великобритания введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги, пишет The Daily Telegraph.

Происшествия На несогласованной акции в Москве начались задержания В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек.

Политика В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2» Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий на детей Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.

Происшествия СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Здоровье Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.

Гаджеты Apple запретила использовать свою карту для покупки криптовалюты Компания Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок.

Происшествия Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.

Технологии Туннель Илона Маска встревожил руководство монорельсовой дороги в Лас-Вегасе Планы Илона Маска по строительству туннеля в Лас-Вегасе вызвали возражения у компании Las Vegas Monorail, опасающейся, что деформации вследствие вибрации от подземного транспорта в конечном итоге приведут к закрытию местной достопримечательности — монорельсовой дороги.

Политика Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Политика Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году Во время переговоров в 1956 году СССР предлагал Японии внести в текст Совместной декларации антиядерный пункт, но Токио не принял это предложение.

Политика Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.

Путешествия Российские туристы рассказали, что привозят из поездок 6 % россиян внезапно кладут в свои чемоданы йогурт, а 5 % рассказали, что привозят в Россию колбасы, чипсы, выпечку и кофе.

Теннис Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне Россиянка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне.

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Здоровье Названы признаки накопления опасных токсинов в организме Ниже перечислены признаки, которые говорят о том, что в организме накапливаются токсины.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.

Единоборства Уволенная из UFC Сайбор извинилась перед Дэной Уайтом Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Крис Сайборг принесла извинения президенту промоушена Дэну Уайту за видео, передает "Чемпионат.com".

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.