Политика

США вводят новые санкции против Кубы, Венесуэлы и НикарагуаРоссийская газета 14:56

Власти США приняли решение ввести новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Об этом, как передает NBC, объявил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон.
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