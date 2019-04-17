США вводят новые санкции против Кубы, Венесуэлы и НикарагуаРоссийская газета 14:56

Власти США приняли решение ввести новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Об этом, как передает NBC, объявил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон.

США вводят новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

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