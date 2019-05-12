Экономика
США ввели новые ограничения на импорт из КитаяКоммерсантъ вчера в 17:57
США ввели новые ограничения на импорт из Китая Проведенное США повышение пошлин на ввоз части китайских товаров не приведет к остановке торговых переговоров, однако Китай не пойдет на компромиссы по ключевым для него вопросам, объявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
Обновлено в 05:01
Авто
Volkswagen готовит бюджетный кроссовер на базе Polo
Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Polo.
Обновлено в 02:00
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Энергетика
Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти
Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек
В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра
В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
Общество
Тепло и дожди в Москве сменятся похолоданием в четверг
В начале недели в столице будет стоять теплая погода с дождями и грозами, но с четверга в регион придет небольшое похолодание.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
Обновлено вчера в 04:34
Музыка
Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд
Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Политика
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Футбол
Семин хочет видеть в «Локомотиве» Еременко
По информации газеты "Спорт-Экспресс", Юрий Семин хотел бы, чтобы Еременко летом присоединился к "Локомотиву".
Обновлено в 04:59
Авто
Японцы и масл-кары: все тайны машин «Двойного Форсажа»
Перед съемкой фильма машина была перекрашена из синего в серебристый, при этом ранее прокачанные салон и двигатель особо не меняли — пирамида из баллонов Nitrous Express и множественные экраны были на Skyline и раньше, как и турбокит HKS.
Обновлено в 03:16
Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
Обновлено в 02:31
Общество
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Хоккей
«Амур» заключил новый контракт с нападающим Станиславом Кацубой
Нападающий Станислав Кацуба заключил новый контракт с «Амуром», сообщается в «твиттере» KHL Media Team.
Обновлено в 03:33
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Происшествия
На Ставрополье мужчина ранил из ружья семь человек
В Ставропольском крае нетрезвый мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по своим знакомым, в результате пострадали семь человек, включая детей.
Обновлено в 05:18
Спорт
Евгения Медведева: В Канаде стараюсь оставаться россиянкой
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась впечатлениями от жизни в Канаде.
Обновлено в 04:49
Политика
Польша оценила объём возможных репараций от Германии в $1 трлн
Объём компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, составляет примерно $1 трлн, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.
Обновлено в 04:58
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах
В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Технологии
«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Экономика
Расходы россиян выросли до максимума
Расходы россиян в апреле 2019 года выросли на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14