Экономика

США ввели новые ограничения на импорт из КитаяКоммерсантъ вчера в 17:57

США ввели новые ограничения на импорт из Китая Проведенное США повышение пошлин на ввоз части китайских товаров не приведет к остановке торговых переговоров, однако Китай не пойдет на компромиссы по ключевым для него вопросам, объявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Торговые войны: США вводят новые тарифы для Китая еще на $300 млрд

Вести.Финанс02:36

США введут пошлины на весь импорт из КНР

Новое время - The New Times01:22

США ввели новые ограничения на импорт из Китая

Коммерсантъвчера в 17:57

Торговое соглашение между США и Китаем оказалось под угрозой

Ведомостивчера в 17:16
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Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 03:18
Авто

Volkswagen готовит бюджетный кроссовер на базе Polo

Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Polo.
Обновлено в 02:00
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Энергетика

Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти

Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек

В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра

В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
Общество

Тепло и дожди в Москве сменятся похолоданием в четверг

В начале недели в столице будет стоять теплая погода с дождями и грозами, но с четверга в регион придет небольшое похолодание.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено вчера в 04:34
Музыка

Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд

Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Политика

Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Футбол

Семин хочет видеть в «Локомотиве» Еременко

По информации газеты "Спорт-Экспресс", Юрий Семин хотел бы, чтобы Еременко летом присоединился к "Локомотиву".
Обновлено в 04:59
Авто

Японцы и масл-кары: все тайны машин «Двойного Форсажа»

Перед съемкой фильма машина была перекрашена из синего в серебристый, при этом ранее прокачанные салон и двигатель особо не меняли — пирамида из баллонов Nitrous Express и множественные экраны были на Skyline и раньше, как и турбокит HKS.
Обновлено в 03:16
Общество

ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей

Обновлено в 02:31
Общество

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Хоккей

«Амур» заключил новый контракт с нападающим Станиславом Кацубой

Нападающий Станислав Кацуба заключил новый контракт с «Амуром», сообщается в «твиттере» KHL Media Team.
Обновлено в 03:33
Экономика

Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей

Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Происшествия

На Ставрополье мужчина ранил из ружья семь человек

В Ставропольском крае нетрезвый мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по своим знакомым, в результате пострадали семь человек, включая детей.
Обновлено в 05:18
Спорт

Евгения Медведева: В Канаде стараюсь оставаться россиянкой

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась впечатлениями от жизни в Канаде.
Обновлено в 04:49
Политика

Польша оценила объём возможных репараций от Германии в $1 трлн

Объём компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, составляет примерно $1 трлн, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.
Обновлено в 04:58
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Политика

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Технологии

«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Экономика

Расходы россиян выросли до максимума

Расходы россиян в апреле 2019 года выросли на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
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Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
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