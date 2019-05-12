Экономика
США ввели новые ограничения на импорт из КитаяКоммерсантъ вчера в 17:57
США ввели новые ограничения на импорт из Китая Проведенное США повышение пошлин на ввоз части китайских товаров не приведет к остановке торговых переговоров, однако Китай не пойдет на компромиссы по ключевым для него вопросам, объявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Политика
Названы страны ЕС, где больше всего боятся России — опрос
Меньше всего России боятся в Венгрии (28%) и Италии (24%). Респондентам также было предложено оценить угрозу, исходящую из Китая.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Общество
Голикова выступила против сокращения майских праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
День Черноморского флота: моряки отмечают профессиональный праздник
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Sukhoi Superjet 100 не вылетел из Краснодара по техническим причинам
В Краснодаре по техническим причинам не вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут».
Обновлено в 01:58
Общество
Сквер у театра Драмы в Екатеринбурге обнесли забором
Ночью 13 мая вокруг сквера у театра Драмы установили ограждение.
Обновлено в 00:39
Авто
Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
«Глонасс» предложил взять на себя хранение данных об автомобилях
Руководство АО «Глонасс» обратилось к вице-премьеру РФ Юрию Борисову, курирующему оборонно-промышленный комплекс, с предложением о хранении и обработке данных об автомобилях и их владельцах.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Два человека погибли от взрыва газа в Ростовской области
Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Ростовской области. Погибли два человека, в том числе один ребёнок.
Обновлено 11 мая в 21:02
Экономика
Татьяна Голикова теперь отвечает почти за половину национальных целей развития
Татьяна Голикова теперь отвечает почти за половину национальных целей развития Три вице-премьера — Татьяна Голикова, Максим Акимов, Виталий Мутко — и первый вице-премьер Антон Силуанов принятым правительством планом объявлены ответственными за достижение национальных целей развития из майского указа Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
В предыдущем аналогичном исследовании, изучавшем динамику оценки деятельности губернаторов с апреля 2018 года по октябрь 2018-го, в десятку аутсайдеров вошли главы Севастополя и Архангельской области Дмитрий Овсянников и Игорь Орлов, сообщал РБК.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Число жертв циклона «Фани» в Индии возросло до 64 человек
Число жертв мощного циклона "Фани", обрушившегося в начале текущего месяца на восточный индийский штат Орисса, возросло до 64 человек, сообщает в понедельник телеканал NDTV.
Обновлено в 00:17
Футбол
Зинченко запретили прикасаться к трофею чемпионата Англии
В сезоне-2017/2018 после победы в чемпионате Англии Зинченко уронил трофейный кубок.
Обновлено вчера в 23:15
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
T-Cross нацелен дать бой таким конкурентам, как Renault Kaptur, Kia Soul, Hyundai Creta, а высокий хэтчбек на базе нового Polo таким образом поборется с Kia Rio X-Line и Lada Xray Cross.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Грозы и понижение температуры ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет, температура понизится до 16-20 градусов.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Милявской отказался решать задачу по математике для шестиклассников
Лолита Милявская подшутила над своим супругом Дмитрием Ивановым, не решившимся помочь дочери болгарских друзей с задачей по математике для шестого класса.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Под Владимиром два человека погибли в ДТП из-за мыльного вещества
Из-за скользкого дорожного покрытия произошло три ДТП, жертвами которых стали два человека, еще девять — в том числе ребенок 2010 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Игрок НБА подрался с россиянами в Латвии
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Общество
Аман Тулеев: Не жалею, что ушел с поста губернатора
В понедельник, 13 мая, экс-губернатору Кузбасса Аману Тулееву исполнилось 75 лет.
Обновлено в 01:13
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено вчера в 02:08
Политика
В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено вчера в 01:44
Здоровье
Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета
Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Кино
Что произошло в пятой серии «Игры престолов»
Телеканал HBO выпустил пятый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» — предпоследний в сезоне и сериале в целом.
Обновлено в 02:12