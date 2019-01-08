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Политика Политика Порошенко присвоил раскольнику Филарету звание Героя Украины Бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур Филарету Денисенко присвоили звание Героя Украины.

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Армия и оружие Армия и оружие Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.

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