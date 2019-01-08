Политика
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
США ввели дополнительные санкции в отношении ВенесуэлыРоссийская газета10:33
США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Российская газета10:33
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Политика
Порошенко присвоил раскольнику Филарету звание Героя Украины
Бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур Филарету Денисенко присвоили звание Героя Украины.
Обновлено в 15:51
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область приостановили
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - подчеркнул глава концерна.
Обновлено в 14:39
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
Политика
Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании
Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Политика
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
Обновлено в 11:18
Политика
Климкин призвал запретить въезд на Украину мужчинам из России
Полностью и постоянно запретить въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет предложил глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин.
Обновлено в 11:35
Политика
Пенс раскрыл детали грядущего обращения Трампа к нации
Вице-президент США Майк Пенс раскрыл детали грядущего обращения президента страны Дональда Трампа к нации.
Обновлено в 11:06
Политика
Синод Греции не признал новую Православную церковь Украины
«Священный Синод решил передать вопрос признания Элладской церковью новой автокефальной церкви Украины на рассмотрение Священного Собора иерархии Элладской церкви»,— говорится в сообщении греческого Синода (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 14:39
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Политика
Вице-президент Венесуэлы назвала новые санкции США незаконными
Новый пакет санкций, введенный Соединенными Штатами против лиц и компаний из Венесуэлы, является незаконным.
Обновлено в 15:35
Политика
Названы страны с самыми удобными для путешествий паспортами
Компания Henley & Partners опубликовала обновленный индекс паспортов, который отражает доступность безвизовых путешествий для граждан той или иной страны.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо
"Специальная миссия ОЗХО была развернута в Сирии в начале января, чтобы установить факты, касающиеся обвинений в химатаке", - заявили в ОЗХО.
Обновлено в 13:12
Политика
Помпео пообещал ужесточить давление на Иран в ближайшее время
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник пообещал удвоить в ближайшее время дипломатическое и экономическое давление на Иран.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45