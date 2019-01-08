Политика
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
США ввели дополнительные санкции в отношении ВенесуэлыРоссийская газета10:33
США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Российская газета10:33
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Политика
Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание героя Украины Филарету Денисенко — бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур.
Обновлено в 14:50
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Политика
На Украине сообщили о пропаже некоторых икон из Киево-Печерской лавры
Министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала «Прямой» заявил, что проведённая в Киево-Печерской лавре инвентаризация выявила пропажу некоторых ценных икон.
Обновлено в 16:26
Политика
В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко
Пользователи Сети высмеяли заявления украинского журналиста Юрия Бутусова, который попытался объяснить «пьяный» вид президента Петра Порошенко на военном мероприятии в 2015 году.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Политика
В США предъявили обвинение юристу Весельницкой
Обновлено в 11:12
Политика
WP сообщил о намерениях Трампа по вопросу режима ЧП
Президент США Дональд Трамп не планирует объявлять ЧП в ходе телеобращения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 14:29
Политика
Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании
Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Политика
Климкин призвал запретить въезд на Украину мужчинам из России
Полностью и постоянно запретить въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет предложил глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин.
Обновлено в 11:35
Политика
Синод Греции не признал новую Православную церковь Украины
«Священный Синод решил передать вопрос признания Элладской церковью новой автокефальной церкви Украины на рассмотрение Священного Собора иерархии Элладской церкви»,— говорится в сообщении греческого Синода (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 14:39
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Политика
Суд Киева признал вмешательство украинских политиков в выборы в США
Отмечается, что они способствовали разглашению и распространению данных о том, что в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" было имя экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа на минувших выборах президента США Пола Манафорта.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
ОЗХО развернула в Сирии миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо
ОЗХО в начале января развернула в Сирии специальную миссию для сбора информации относительно предполагаемого применения химического оружия в Алеппо, сообщила организация.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд
«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 06:28