Политика
США введут санкции против Турции за покупку российской С-400Вести.Финанс 04:54
США введут санкции против Турции и заморозят поставки американских истребителей F-35, если Анкара приобретет и приступит к развертыванию российской зенитной ракетной системы С-400, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес.
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Армия и оружие
В Минобороны России оценили уровень сотрудничества Москвы и Анкары
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT рассказал о военно-политическом взаимодействии с Турцией.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Обновлено в 03:58
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру
Ранее стало известно, что в Генпрокуратуру Украины на допрос вызвали в том числе Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, действующего заместителя главы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву.
Обновлено в 10:48
Политика
В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Кино
Вторая серия «Игры престолов» появилась в Сети до премьеры
Техническая ошибка программы частной подписки Amazon Prime привела к появлению второй серии восьмого, финального сезона сериала «Игра престолов» в Сети ещё до официальной премьеры.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну
Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04
Транспорт
Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников
Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Политика
Лолита объяснила веру российских артистов в Зеленского
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков
Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
Обновлено в 10:03
Политика
США запретили миру покупать нефть у Ирана
США запретили миру покупать нефть у Ирана Отказ США от продления временных разрешений на закупку иранской нефти ставит под удар сделку Саудовской Аравии и России по сокращению добычи, то есть формат ОПЕК+.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Nokia 9 PureView разблокируется чем угодно, даже жвачками
В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.
Обновлено в 10:47
Футбол
Врач «Зенита» все же посетит Александра Кокорина в СИЗО
Суд согласился пойти навстречу футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, который продолжает находиться в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поздравила сестру с днем рождения и назвала ее «крыской»
В честь дня рождения старшей сестры Татьяны Ирина Шейк выложила в Инстаграме несколько совместных снимков.
Обновлено в 10:29
Экономика
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Политика
На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор
Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Авто
Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 12:33