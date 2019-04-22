Политика

США введут санкции против Турции за покупку российской С-400Вести.Финанс 04:54

США введут санкции против Турции и заморозят поставки американских истребителей F-35, если Анкара приобретет и приступит к развертыванию российской зенитной ракетной системы С-400, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес.
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Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями

Газета.Ru06:50

Эксперт прокомментировал готовность США переместить вооружение с базы Турции в Грецию

Телеканал 360°05:54

В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию

РИА Новости02:07

Американский сенатор допустил перенос базы из Турции в Грецию из-за С-400

РБК03:18

Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400

Известия02:33

Анкаре пригрозили санкциями за С-400

News.ru02:07

Эксперт оценил готовность США переместить вооружение из Турции в Грецию

ФАН04:20
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Футбол

«Реал» не получил предложений по Бэйлу и готов согласиться на аренду

Обновлено в 11:19
Армия и оружие

В Минобороны России оценили уровень сотрудничества Москвы и Анкары

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT рассказал о военно-политическом взаимодействии с Турцией.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Культура

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей

Обновлено в 03:58
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру

Ранее стало известно, что в Генпрокуратуру Украины на допрос вызвали в том числе Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, действующего заместителя главы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву.
Обновлено в 10:48
Политика

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Кино

Вторая серия «Игры престолов» появилась в Сети до премьеры

Техническая ошибка программы частной подписки Amazon Prime привела к появлению второй серии восьмого, финального сезона сериала «Игра престолов» в Сети ещё до официальной премьеры.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну

Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Транспорт

Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников

Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Политика

Лолита объяснила веру российских артистов в Зеленского

Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Игры

CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018

Обновлено в 08:05
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Обновлено в 10:03
Политика

США запретили миру покупать нефть у Ирана

США запретили миру покупать нефть у Ирана Отказ США от продления временных разрешений на закупку иранской нефти ставит под удар сделку Саудовской Аравии и России по сокращению добычи, то есть формат ОПЕК+.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Политика

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

Nokia 9 PureView разблокируется чем угодно, даже жвачками

В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.
Обновлено в 10:47
Футбол

Врач «Зенита» все же посетит Александра Кокорина в СИЗО

Суд согласился пойти навстречу футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, который продолжает находиться в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поздравила сестру с днем рождения и назвала ее «крыской»

В честь дня рождения старшей сестры Татьяны Ирина Шейк выложила в Инстаграме несколько совместных снимков.
Обновлено в 10:29
Экономика

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Политика

На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Авто

Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 12:33
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Американский политик
Американский политик, сенатор США от штата Нью-Джерси, член Демократической партии.
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