США ввели новые ограничения на импорт из КитаяКоммерсантъ вчера в 17:57

США ввели новые ограничения на импорт из Китая Проведенное США повышение пошлин на ввоз части китайских товаров не приведет к остановке торговых переговоров, однако Китай не пойдет на компромиссы по ключевым для него вопросам, объявил вице-премьер КНР Лю Хэ.

США ввели новые ограничения на импорт из Китая

Политика Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.

Экономика «Автодор» построил меньше половины запланированных дорог Государственная компания «Автодор» за 2018 год построила меньше половины запланированных дорог.

Происшествия В Москве произошло ДТП с участием бронетранспортера В отделе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Москве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о ДТП с участием БТР.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Политика Песков ответил на вопрос о прекращении эксплуатации SSJ 100 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о возможном прекращении эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 должны направляться в Минтранс России, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Как утверждает инсайдер, слухи о романе Купера с сыгравшей в его фильме "Звезда родилась" певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию.

Происшествия На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".

Происшествия Дело участников «Нового величия» направили в прокуратуру Следствие направило в прокуратуру "основное" уголовное дело о восьми участниках экстремистского сообщества "Новое величие", рассказал РИА Новости в понедельник адвокат фигурантки дела Марии Дубовик Максим Пашков.

Шоу-бизнес Александр Цекало раньше всех познакомил с Дариной Эрвин своих детей Александр Цекало и Дарина Эрвин Как оказалось, раньше других с Эрвин познакомились дети Александра от Виктории Галушки.

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Армия и оружие На полигоне в США заметили российскую С-300 Советский зенитно-ракетный комплекс С-300ПТ «земля–воздух» заметили на одном из военных полигонов в США, сообщает Defence Blog в воскресенье, 12 мая.

Экономика ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).

Политика На Украине начали расследование по факту давления Порошенко на судей Порошенко и другие высшие должностные лица государства подозреваются во вмешательстве в деятельность судей во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Политика Путин посетит испытательный центр ВКС в Астраханской области Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин во вторник 14 мая совершит рабочую поездку в Астраханскую область.

Транспорт В России захотели убрать частные дорожные камеры Генпрокуратура России проверит законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах из-за ошибок в их установке, сообщают «Известия».

Спорт Продюсер Андрей Разин позвал Кирилла Кокорина в «Ласковый май» Продюсер популярной в конце 80-х группы «Ласковый май» Андрей Разин позвал в новый состав коллектива Кирилла Кокорина, младшего брата осужденного футболиста.

Общество В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.