Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августаГазета.Ru 08:49
Печальная закономерность - США вводят новые санкции против России после каждого личного контакта президентов - подтвердилась вновь. После звонка Трампа Путину с предложением помочь в тушении пожаров в Сибири президент США подписал новый, хотя и ожидаемый санкционный пакет.
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Армия и оружие
Индия планирует разработать замену российским Ми-17
Обновлено в 13:30
Происшествия
Роботов отправят тушить горящий склад боеприпасов
Обновлено в 13:49
Кино
Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам
Обновлено в 02:36
Здоровье
Рязанцев просят оценить качество медицинских услуг
На главной странице размещен баннер «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями».
Обновлено в 10:48
Экономика
Минфин определил способы заключения договоров страхования жилья от ЧС
Целью региональной программы страхования жилья является возмещение гражданам ущерба, причиненного жилым помещениям в связи с их утратой в результате чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 07:49
Политика
Facebook удалил страницу штурма «Зоны 51»
Администраторы Facebook удалили страницу, на которой пользователи готовились к штурму Зоны-51.
Обновлено в 14:02
Наука
ИИ анализирует данные биопсии
На анализ часто отправляют образцы тканей в процессе биопсии, и от недавних пор анализом данных занимается искусственный интеллект.
Обновлено 02 августа в 16:55
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа
Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше
Около 20 россиян задержали после драки в понедельник, 5 августа, с фанатами футбольного клуба «Краковия» в польском Кракове.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Обновлено в 15:00
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 14:51
Футбол
«Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы
Московский «Спартака», которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба «Тун», узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового наступления в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Технологии
Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Обновлено в 11:35
Футбол
Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошел медицинское обследование в расположении туринского клуба.
Обновлено в 14:19
Происшествия
СК начал проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Сенатор Косачев пригрозил странам-союзникам США ядерным оружием
«Разместивший ракеты автоматически и по собственному добровольному выбору становится мишенью ядерного оружия с подлетным временем в несколько минут», — приводит ТАСС слова сенатора.
Обновлено в 14:25
Наука
Исследование: электросамокаты вредны для окружающей среды
Исследователи рассмотрели не только выбросы самоката, но и воздействие на окружающую среду материалов, используемых при их производстве, транспортировке и сборке.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане
Обновлено в 15:56
Теннис
Медведев прилетел в Монреаль в компании Кирьоса и Циципаса
Российский теннисист Даниил Медведев прилетел с турнира в Вашингтоне в Монреаль в компании австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.
Обновлено в 15:41
Общество
Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Происшествия
LA Times обвинила политиков в бездействии после расстрелов в США
После нескольких инцидентов стрельбы в США в минувшие выходные журналист The Los Angeles Times Скотт Мартелл пишет о том, что жертв в результате произошедшего не должно было быть вообще.
Обновлено в 08:55