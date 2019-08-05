Политика

Американские санкции вступят в действие 26 августаГазета.Ru 08:49

Печальная закономерность - США вводят новые санкции против России после каждого личного контакта президентов - подтвердилась вновь. После звонка Трампа Путину с предложением помочь в тушении пожаров в Сибири президент США подписал новый, хотя и ожидаемый санкционный пакет.
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В Минфине США рассказали, когда вступят в силу новые санкции против России

РИА Новости02:55

Американские санкции вступят в действие 26 августа

Газета.Ru08:49

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

РБК04:12

Новые санкции США против России вступят в силу 26 августа

Телеканал 360°03:11

Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций

RT на русском07:48

Новые антироссийские санкции США вступят в силу 26 августа

Комсомольская правда03:03

Вашингтон сдвинул сроки введения санкций по делу Скрипалей

РЕН ТВ01:45
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Индия планирует разработать замену российским Ми-17

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Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам

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На главной странице размещен баннер «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями».
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Целью региональной программы страхования жилья является возмещение гражданам ущерба, причиненного жилым помещениям в связи с их утратой в результате чрезвычайной ситуации.
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Администраторы Facebook удалили страницу, на которой пользователи готовились к штурму Зоны-51.
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Наука

ИИ анализирует данные биопсии

На анализ часто отправляют образцы тканей в процессе биопсии, и от недавних пор анализом данных занимается искусственный интеллект.
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Авто

Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети

Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа

Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.
Обновлено в 11:38
Происшествия

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Около 20 россиян задержали после драки в понедельник, 5 августа, с фанатами футбольного клуба «Краковия» в польском Кракове.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:34
Общество

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Футбол

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Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового наступления в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Кино

Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров

Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Общество

Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха

Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Технологии

Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка

Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Обновлено в 11:35
Футбол

Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошел медицинское обследование в расположении туринского клуба.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Бельгийский велогонщик скончался после аварии на трассе в Польше

Обновлено в 15:56
Происшествия

СК начал проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»

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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Наука

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Исследователи рассмотрели не только выбросы самоката, но и воздействие на окружающую среду материалов, используемых при их производстве, транспортировке и сборке.
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Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане

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Теннис

Медведев прилетел в Монреаль в компании Кирьоса и Циципаса

Российский теннисист Даниил Медведев прилетел с турнира в Вашингтоне в Монреаль в компании австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.
Обновлено в 15:41
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

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Обновлено в 01:15
Происшествия

LA Times обвинила политиков в бездействии после расстрелов в США

После нескольких инцидентов стрельбы в США в минувшие выходные журналист The Los Angeles Times Скотт Мартелл пишет о том, что жертв в результате произошедшего не должно было быть вообще.
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