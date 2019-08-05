Печальная закономерность - США вводят новые санкции против России после каждого личного контакта президентов - подтвердилась вновь. После звонка Трампа Путину с предложением помочь в тушении пожаров в Сибири президент США подписал новый, хотя и ожидаемый санкционный пакет.

Здоровье Рязанцев просят оценить качество медицинских услуг На главной странице размещен баннер «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями».

Экономика Минфин определил способы заключения договоров страхования жилья от ЧС Целью региональной программы страхования жилья является возмещение гражданам ущерба, причиненного жилым помещениям в связи с их утратой в результате чрезвычайной ситуации.

Политика Facebook удалил страницу штурма «Зоны 51» Администраторы Facebook удалили страницу, на которой пользователи готовились к штурму Зоны-51.

Наука ИИ анализирует данные биопсии На анализ часто отправляют образцы тканей в процессе биопсии, и от недавних пор анализом данных занимается искусственный интеллект.

Авто Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.

Политика Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.

Происшествия Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше Около 20 россиян задержали после драки в понедельник, 5 августа, с фанатами футбольного клуба «Краковия» в польском Кракове.

Происшествия Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.

Футбол «Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы Московский «Спартака», которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба «Тун», узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.

Армия и оружие Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового наступления в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Общество Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.

Технологии Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Футбол Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе» Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошел медицинское обследование в расположении туринского клуба.

Политика Сенатор Косачев пригрозил странам-союзникам США ядерным оружием «Разместивший ракеты автоматически и по собственному добровольному выбору становится мишенью ядерного оружия с подлетным временем в несколько минут», — приводит ТАСС слова сенатора.

Наука Исследование: электросамокаты вредны для окружающей среды Исследователи рассмотрели не только выбросы самоката, но и воздействие на окружающую среду материалов, используемых при их производстве, транспортировке и сборке.

Теннис Медведев прилетел в Монреаль в компании Кирьоса и Циципаса Российский теннисист Даниил Медведев прилетел с турнира в Вашингтоне в Монреаль в компании австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.

Общество Путин подписал закон, повышающий детские пособия Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.