Политика
США введут новые санкции против России 26 августаПолит.ру 01:41
Минфин США заявил, что новые антироссийские санкции вступят в силу 26 августа. об этом сообщает РИА Новости. Ограничения начнут действовать после периода уведомления конгресса.
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Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем
Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 14:20
Здоровье
В России могут появиться офисные медпункты
В России могут возродить практику присутствия на производстве цеховых и офисных врачей.
Обновлено в 05:24
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до девяти
Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до девяти человек.
Обновлено в 15:36
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Хоккей
Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс»
Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Футбол
Гурам Аджоев: «Мирзов позвонил сам и сказал: „Хочу к вам“»
В Германии прошел обследование, врачи сказали, что можно обойтись без операции.
Обновлено в 17:10
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Здоровье
Доктор Мясников назвал предвестники внезапной остановки сердца
О факторах риска и признаках, предупреждающих о внезапной остановке сердца, рассказал доктор Александр Мясников.
Обновлено в 16:01
Гаджеты
Премьера: В России представили необычный кнопочный телефон с Android и батареей на 4000 мАч
Российская компания Senseit выпустила пару весьма любопытных кнопочных телефонов под управлением Android.
Обновлено в 16:01
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено в 16:33
Футбол
Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»
Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Хоккей
СКА проиграл рижскому «Динамо» на турнире в Сочи
Армейцы потерпели второе поражение в рамках Sochi Hockey Open. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу «Динамо».
Обновлено в 16:40
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено в 16:31
Происшествия
В МЧС назвали неосторожность людей основной причиной пожаров в Сибири
Ранее заместитель главы центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин среди основных причин пожаров в Сибири называл длительную сухую погоду и отсутствие активных мер по тушению очагов.
Обновлено в 07:18
Теннис
Бенчич разгромила Потапову на старте турнира в Торонто
Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в матче 1-го круга турнира WTA в Торонто.
Обновлено в 13:36
Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду
Сбербанк запустил сервис, с помощью которого клиенты смогут оплачивать покупки через платежный сервис «Плати QR».
Обновлено в 07:44
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Политика
МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира
МИД Пакистана вызвал главу дипмиссии Индии в стране и выразил решительный протест в связи с действиями и заявлениями Индии в отношении штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 15:53
Гаджеты
Samsung представила умные часы Galaxy Watch Active 2
Как и ожидалось, компания Samsung Electronics представила новое поколение своих умных часов — Galaxy Watch Active 2. Galaxy Watch Active 2 предлагаются в двух размерах, с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм.
Обновлено в 11:17