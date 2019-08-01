Энергетика
США введут дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларовЭхо Москвы вчера в 18:04
По словам Трампа, дополнительные тарифы вступят в силу с 1 сентября и подобная практика продолжится до тех пор, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговую сделку. Новая встреча представителей двух стран, ориентировочно, запланирована на начало осени.
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Сколько к концу 2019 года будет стоить доллар и как низко упадут цены на нефть?
Аргументы недели03:41
США введут дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов
Эхо Москвывчера в 18:04
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