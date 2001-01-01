Политика
США введут дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларовЭхо Москвы вчера в 18:04
По словам Трампа, дополнительные тарифы вступят в силу с 1 сентября и подобная практика продолжится до тех пор, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговую сделку. Новая встреча представителей двух стран, ориентировочно, запланирована на начало осени.
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США введут дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов
Эхо Москвывчера в 18:04
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Армия и оружие
СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек
Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов
Министерство здравоохранения назвало три региона с наибольшим числом абортов, сделанных в 2018 году.
Обновлено в 01:45
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика
Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД
Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 03:36
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Экономика
Дмитрий Медведев назначил срок принятия закона о криптовалютах
«Минфин России участвует в данном вопросе, чтобы обеспечить скорейшее принятие законопроекта», — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:00
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено в 03:37
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Кино
Вышел трейлер военной драмы «1917» от режиссера Сэма Мендеса
В Сети был опубликован первый трейлер военной драмы «1917», где снимутся Ричард Мэдден и Бенедикт Камбербэтч.
Обновлено в 02:38
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что шестилетний сын начал ему врать
Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Обновлено в 03:28
Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
США угрожают России размещенными в Европе ядерными зарядами
Эксперт напомнил, что на территории Европы размещены около 200 ядерных боезарядов.
Обновлено в 04:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, популярная телеведущая Елена Малышева призналась, что три года назад спаслась от рака — благодаря удалению полипа толстого кишечника.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Космос
Путеводитель в мир космоса. 2 августа увлекательный парк открывает свои двери в Магнитогорске
Магнитогорцев ждет увлекательное путешествие в уникальном парке приключений «Космодрайв».
Обновлено в 03:45
Происшествия
СК поблагодарил «Дождь» за помощь во время беспорядков в Москве
Обновлено вчера в 17:28