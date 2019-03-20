США вручили генпрокурору Украины «список неприкасаемых»Российская газета 21:08

Я считаю, что это неприемлемо. Никто и ничто в этой стране — ни президент, ни парламент, ни посол, не заставят меня отказаться от уголовного преследования в случае совершенного преступления.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что американский диппредставитель Мэри Йованович во время их первой встречи вручила ему список граждан, которых нельзя подвергать уголовному преследованию. Однако он назвал это недопустимым давлением со стороны США.

Происшествия «Батенька, да вы трансформер» обжаловал блокировку статьи о наркотиках Сайт «Батенька, да вы трансформер» подал в Таганский районный суд Москвы иск с просьбой признать незаконными решения МВД и Роскомнадзора о блокировке статьи «Героин – собственность модели».

Финансы На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.

Технологии «Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Политика Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метро Президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии киевского метрополитена.

Интернет Google представила дудл на основе технологий искусственного интеллекта Американская компания Google представила новый дудл, который был создан на основе технологий искусственного интеллекта.

Общество Лишняя тысяча многоквартирных домов откуда-то взялась в плане капремонта до 2025 года на Сахалине Как рассказал заместитель председателя правительства области Владимир Сидоренко, в этом году план по капремонту (600 домов и 200 дворов) будет выполнен.

Музыка «Северная лира» готовится к открытию III Международный фестиваль арфы «Северная лира» открывается 21 марта в Петербурге.

Происшествия В Подмосковье обнаружен тайник с оружием ОПГ 90х В ходе следственных действий обнаружен тайник с оружием, который принадлежал одной из организованных преступных группировок, которая действовала на территории столичного региона в 90-х и 2000-х годах.

Спорт Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Шоу-бизнес Беркова рассказала о своем состоянии после госпитализации Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.

Политика Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.

Космос В США над долиной Прескотт замечен чёрный НЛО Неопознанный объект очевидцы обнаружили в долине Прескотт и запечатлели на видео, которое опубликовано на YouTube.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на ракеты «Зенит» на Украине Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Происшествия По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Хоккей Кучеров оформил дубль в матче с «Вашингтоном». Видео Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона".

Происшествия Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.

Экономика Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Экономика Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.