Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из ЛивииRT на русском 07:09
«Контингент Вооружённых сил США, поддерживающих AFRICOM, временно передислоцирован из Ливии в связи с условиями безопасности», — говорится в Twitter командования.
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Футбол
«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»
7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 07:21
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Бразилии небольшое судно уронило мост
В Бразилии рано утром 6 апреля обвалился мост через реку Можу. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Музыка
Тиму Белорусских оскорбили организаторы премии «Жара»
Артист заподозрил организаторов в предвзятом отношении к артистам из других стран.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного в НХЛ
Российский хоккеист Никита Кучеров, играющий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй» набрал 128-е очко за сезона в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального смартфона в мире»
Обновлено в 05:14
Политика
Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в Сирии
«Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:45
Политика
Путин поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда отдается работе полностью, настойчиво, но тактично добивается поставленных целей.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
ДНР сорвала попытку Порошенко ввести военное положение
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин разоблачил попытку «президента» Украины Петра Порошенко спровоцировать кровопролитие.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Самбурская рассталась с любимым человеком
Другие начали гадать, с кем же могла расстаться Самбурская.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
США «шокированы» готовностью России продавать C-400 Турции
США «шокированы» готовностью России продавать свои системы противоракетной обороны странам-членам НАТО.
Обновлено в 03:16
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Политика
Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:05
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 21:54
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Главарю «Тамбовской» ОПГ Барсукову предъявлены обвинения по делу об убийстве Старовойтовой
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Здоровье
В России появится новая медицинская специальность
С 2020 года перечень медицинских профессий пополнится специалистами физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 03:18