Армия и оружие

США временно вывели военный контингент из ЛивииRT на русском 07:09

«Контингент Вооружённых сил США, поддерживающих AFRICOM, временно передислоцирован из Ливии в связи с условиями безопасности», — говорится в Twitter командования.
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США временно передислоцировали контингент из Ливии

ТАСС07:36

США передислоцировали контингент в Ливии из соображений безопасности

Коммерсантъ07:34

США вывели свои войска из Ливии из соображений безопасности

Известия06:31

Опубликовано видео передислокации американских войск в Ливии

РИА Новости08:07

США вывели войска из Ливии

Газета.Ru07:05

США временно вывели военный контингент из Ливии

RT на русском07:09

Появилось видео эвакуации военного персонала США из Ливии

РБК07:17
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда отдается работе полностью, настойчиво, но тактично добивается поставленных целей.
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