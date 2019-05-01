Армия и оружие
США впервые применили в бою F-35ALenta.ru 12:13
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов впервые применили в бою свой вариант истребителя пятого поколения F-35 — F-35A. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на пресс-службу Центрального командования ВВС США.
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Происшествия
Жильцы дома Резника подозревают депутата в употреблении наркотиков
Один из жильцов дома признался, что в подъезде регулярно пахнет марихуаной.
Обновлено в 14:06
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Общество
Роскомнадзор заблокировал более 9,5 тысяч пиратских сайтов
Роскомнадзор после вступления в силу поправок к антипиратскому закону заблокировал более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:29
Политика
Захарова отреагировала на отставку министра обороны Великобритании
МИД РФ давно утратил веру в способность отправленного в отставку главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона занимать пост, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook.
Обновлено в 14:11
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Культура
Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети»
Юрий Лоза отметил, что они якобы мешают вести по сетке шоу подходящих по картинке людей.
Обновлено в 11:32
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Семь кораблей НАТО вошли в Балтику
Семь боевых кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Рубцовский пенсионер убил жену и нарядил труп в свадебное платье
По информации издания, пенсионер перерезал горло своей 30-летней супруге, после чего нарядил труп в свадебное платье и положил на кровать.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская назвала знакомство с Прохором Шаляпиным «чудом»
Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена режиссера Армена Джигарханяна, опубликовала в микроблоге видеофрагмент предстоящего интервью, в котором рассказала о чудесах в своей жизни.
Обновлено в 05:53
Общество
В Новосибирске начинается «Монстрация»
В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов
«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне 1 мая.
Обновлено в 05:21
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР
Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.
Обновлено вчера в 23:52
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
Зеленский извинился за плачущего Кадырова
В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено вчера в 16:52
Гаджеты
Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей
Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Политика
В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку
Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.
Обновлено в 13:06
Спорт
Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06