Армия и оружие
США впервые применили в бою новейшие истребители F-35AURA.Ru вчера в 17:32
ВВС США впервые применили в бою новейшие истребители F-35A. Сообщение об этом появилось на сайте Военно-воздушных сил. Самолеты приняли участие в военной операции «Непоколебимая решимость».
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Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 01:55
Футбол
Дель Боске: «Неоднократно звали Месси выступать за сборную Испании»
Бывший тренер сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что руководство испанской федерации футбола неоднократно обращалось к форварду и капитану "Барселоны" Лионелю Месси.
Обновлено в 05:58
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Футбол
Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» должен верить в свои силы»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк призвал команду верить в успех в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Обновлено в 03:39
Музыка
Billboard выбрал лучших исполнителей года
В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Хоккей
Потапов стал игроком «Авангарда»
Обновлено в 03:53
Футбол
Месси забил 600-й мяч за «Барселону»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Обновлено в 04:32
Общество
Названы города России с самыми несчастными жителями
Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов, в которых жители меньше всего довольны своей жизнью.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
США намерены в 2019 году испытать два прототипа гиперзвукового оружия
Американские военные планируют до конца 2019 года провести испытания прототипов двух боевых гиперзвуковых аппаратов, сообщил журналистам директор управления перспективных исследовательских программ (DARPA) Министерства обороны США Стивен Уокер.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе
«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Космос
Эффект центрифуги: Нибиру раскручивает Луну для удара по Земле
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны
Обновлено вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Джуд Лоу женился во второй раз
Британский актер Джуд Лоу женился во второй раз. Его избранницей стала психолог Филиппа Коэн, пишет Mirror 1 мая.
Обновлено в 05:07
Футбол
Моуринью высказался об инфаркте Касильяса
Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью прокомментировал новость об инфаркте голкипера «Порту» испанца Икера Касильяса.
Обновлено в 04:37
Политика
ЕС продолжит сотрудничество с США в сфере энергобезопасности Украины
Евросоюз намерен продолжить работать с США по вопросу энергетической безопасности на Украине.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Миссия ООН назвала неэффективным расследование трагедии в Одессе
Миссия ООН на Украине назвала неэффективным расследование гибели десятков человек при уличных столкновениях и пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 06:03
Авто
Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана
Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:52
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
На Украине мясная корзина подорожала за год на 16%
"Несоциальная корзина мясных изделий подорожала за год на 16%, с 958 гривен (около 36 долларов по курсу Нацбанка) в 2018 году до 1110,8 гривен (около 42 долларов) в 2019 году", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:20